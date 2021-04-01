О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Hans-Jörg Mammel

Hans-Jörg Mammel

,

Jörg Breiding

,

Johann Rosenmuller Ensemble

и 

ещё 5

Сингл  ·  2021

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

#Классическая

2 лайка

Hans-Jörg Mammel

Артист

Hans-Jörg Mammel

Релиз Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

#

Название

Альбом

1

Трек Veni sancte spiritus

Veni sancte spiritus

Georg Drake

,

Michael Jäckel

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:02

2

Трек Musae Sioniae V: Komm, heiliger Geist, Herre Gott

Musae Sioniae V: Komm, heiliger Geist, Herre Gott

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

4:40

3

Трек Dum praeliaretur Michael Archangelus

Dum praeliaretur Michael Archangelus

Georg Drake

,

Michael Jäckel

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

0:35

4

Трек Das ist mir lieb

Das ist mir lieb

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

15:40

5

Трек Laudate Dominum, laudate nomen Domini (Geistliches Konzert à 6)

Laudate Dominum, laudate nomen Domini (Geistliches Konzert à 6)

Jan Marco Schäfer

,

Tim Schepan

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

2:33

6

Трек Peccavi, fateor (Motette à 6)

Peccavi, fateor (Motette à 6)

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

3:56

7

Трек Venite, cantate in cythara Deo (Geistliches Konzert à 6)

Venite, cantate in cythara Deo (Geistliches Konzert à 6)

Knabenchor Hannover

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Tim Schepan

,

Hans-Jörg Mammel

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:35

8

Трек Jubilate Domino omnis terra (Motette à 9)

Jubilate Domino omnis terra (Motette à 9)

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

3:39

9

Трек Magnificat à 8: Gloria Patri

Magnificat à 8: Gloria Patri

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:16

10

Трек So schreibt der Heilige Johanne in seiner Offenbarung (Liturgie)

So schreibt der Heilige Johanne in seiner Offenbarung (Liturgie)

Hans-Jörg Mammel

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:54

11

Трек Wir gläuben all an einen Gott (Choral - Kantionalsatz - Choral)

Wir gläuben all an einen Gott (Choral - Kantionalsatz - Choral)

Knabenchor Hannover

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Hans-Jörg Mammel

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

3:53

12

Трек Musae Sioniae VII: Vater unser in dem Himmel (Kantionalsatz à 4)

Musae Sioniae VII: Vater unser in dem Himmel (Kantionalsatz à 4)

Knabenchor Hannover

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:13

13

Трек Es stehn für Gottes Thron (Konzert)

Es stehn für Gottes Thron (Konzert)

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Daniel Bühl

,

Tim Schepan

,

Felix Wegmann

,

Stephan Koch

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

5:55

14

Трек Hymnodia Sioniae (Auszug): Vita sanctorum decus angelorum

Hymnodia Sioniae (Auszug): Vita sanctorum decus angelorum

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Joshua Behlke

,

Marius Demir

,

Gerrit Hülst

,

Andre Olszowy

,

Jan Marco Schäfer

,

Felix Wegmann

,

Mathis Winter

,

Henning Voss

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Michael Jäckel

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

11:07

15

Трек Princeps gloriosissime, Michael Archangele (I)

Princeps gloriosissime, Michael Archangele (I)

Georg Drake

,

Michael Jäckel

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

0:56

16

Трек Meine Seel erhebt den Herren (Magnificat)

Meine Seel erhebt den Herren (Magnificat)

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Henning Voss

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Michael Jäckel

,

Daniel Bühl

,

Jan Marco Schäfer

,

Tim Schepan

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

12:51

17

Трек Princeps gloriosissime, Michael Archangele (II)

Princeps gloriosissime, Michael Archangele (II)

Georg Drake

,

Michael Jäckel

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

0:58

18

Трек Musae Sioniae V (Auszug): Wir danken dir, Herr Jesu Christ (Kantionalsätze à 4)

Musae Sioniae V (Auszug): Wir danken dir, Herr Jesu Christ (Kantionalsätze à 4)

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Joshua Behlke

,

Marius Demir

,

Gerrit Hülst

,

Mathis Winter

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

2:51

19

Трек Musae Sioniae VIII (Auszug): Der Herr sei mit euch (Liturgie und Kantionalsatz)

Musae Sioniae VIII (Auszug): Der Herr sei mit euch (Liturgie und Kantionalsatz)

Knabenchor Hannover

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Hans-Jörg Mammel

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

2:17

20

Трек Der Herr segne und behüte euch (Liturgie)

Der Herr segne und behüte euch (Liturgie)

Hans-Jörg Mammel

,

Jörg Breiding

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

0:25

21

Трек Amen, das ist es werde wahr

Amen, das ist es werde wahr

Knabenchor Hannover

,

Hille Perl & The Sirius Viols

,

Bremer Lautten Chor

,

Johann Rosenmuller Ensemble

,

Jörg Breiding

,

Paul Bartscht

,

Marius Demir

,

Henning Voss

,

Hans-Jörg Mammel

,

Nils Ole Peters

,

Michael Jäckel

Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius

1:37

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Schubert: Winterreise
Schubert: Winterreise2023 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Jauchzet dem Herren: Psaumes de David au XVIIe siècle en Allemagne du Nord
Jauchzet dem Herren: Psaumes de David au XVIIe siècle en Allemagne du Nord2023 · Альбом · Hans-Jörg Mammel
Релиз Buxtehude: O fröhliche stunden
Buxtehude: O fröhliche stunden2023 · Альбом · Dietrich Buxtehude
Релиз Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)2022 · Сингл · Andreas Reize
Релиз Monteverdi: L'incoronazione di Poppea - Il comando tiranno
Monteverdi: L'incoronazione di Poppea - Il comando tiranno2022 · Сингл · Lisandro Abadie
Релиз Korngold: Viel Lärmen um Nichts, Op. 11
Korngold: Viel Lärmen um Nichts, Op. 112022 · Альбом · Hans-Jörg Mammel
Релиз Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius2021 · Сингл · Hans-Jörg Mammel
Релиз Carl Philipp Emanuel Bach: Magnificat. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Carl Philipp Emanuel Bach: Magnificat. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes2021 · Альбом · Gotthold Schwarz
Релиз Theile: St. Matthew Passion
Theile: St. Matthew Passion2020 · Альбом · Johann Theile
Релиз Consolatio - Bach: Cantatas Nos. 22, 75 & 127
Consolatio - Bach: Cantatas Nos. 22, 75 & 1272018 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Schütz: Weihnachtshistorie, SWV 435
Schütz: Weihnachtshistorie, SWV 4352016 · Альбом · Heinrich Schütz
Релиз Pachelbel: Un orage d'avril
Pachelbel: Un orage d'avril2016 · Альбом · Johann Pachelbel
Релиз Johann Sebastian Bach: Geburtstagskantaten / Birthday Cantatas
Johann Sebastian Bach: Geburtstagskantaten / Birthday Cantatas2013 · Сингл · Hans-Jörg Mammel
Релиз Uns ist ein Kind geboren. Konzerte und Arien zur Weihnacht
Uns ist ein Kind geboren. Konzerte und Arien zur Weihnacht2012 · Альбом · L'arpa Festante

Похожие артисты

Hans-Jörg Mammel
Артист

Hans-Jörg Mammel

Abchordis Ensemble
Артист

Abchordis Ensemble

Diego Fasolis
Артист

Diego Fasolis

Fulvio Bettini
Артист

Fulvio Bettini

Ana Quintans
Артист

Ana Quintans

Jean-Marc Andrieux
Артист

Jean-Marc Andrieux

Jeannette Sorell
Артист

Jeannette Sorell

Chœur Éclats
Артист

Chœur Éclats

Gerd Türk
Артист

Gerd Türk

John Mark Ainsley
Артист

John Mark Ainsley

Rogers Covey-Crump
Артист

Rogers Covey-Crump

Isabelle Poulenard
Артист

Isabelle Poulenard

Jörg Dürmüller
Артист

Jörg Dürmüller