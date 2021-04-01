Сингл · 2021
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:02
2
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
4:40
3
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
0:35
4
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
15:40
5
Laudate Dominum, laudate nomen Domini (Geistliches Konzert à 6)
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
2:33
6
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
3:56
7
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:35
8
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
3:39
9
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:16
10
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:54
11
Wir gläuben all an einen Gott (Choral - Kantionalsatz - Choral)
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
3:53
12
Musae Sioniae VII: Vater unser in dem Himmel (Kantionalsatz à 4)
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:13
13
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
5:55
14
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
11:07
15
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
0:56
16
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
12:51
17
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
0:58
18
Musae Sioniae V (Auszug): Wir danken dir, Herr Jesu Christ (Kantionalsätze à 4)
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
2:51
19
Musae Sioniae VIII (Auszug): Der Herr sei mit euch (Liturgie und Kantionalsatz)
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
2:17
20
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
0:25
21
Knabenchor Hannover: Michaelisvesper mit Werken von Michael Praetorius
1:37
