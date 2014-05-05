О нас

Josef Klicka

Josef Klicka

,

Antonin Dvorák

,

Susanne Rohn

и 

ещё 1

Сингл  ·  2014

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

#Классическая
Josef Klicka

Артист

Josef Klicka

Релиз Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

#

Название

Альбом

1

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 1: Wolken und Dunkel ist um ihn her

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 1: Wolken und Dunkel ist um ihn her

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

2:13

2

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 2: Du bist mein Schirm und Schild

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 2: Du bist mein Schirm und Schild

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

2:17

3

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 3: Gott, erhöre mein Gebet

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 3: Gott, erhöre mein Gebet

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

3:22

4

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 4: Der Herr ist mein Hirte

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 4: Der Herr ist mein Hirte

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

3:04

5

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 5: Gott, ich will dir ein neues Lied singen

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 5: Gott, ich will dir ein neues Lied singen

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

2:57

6

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 6: Höre, Gott, mein Schreien

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 6: Höre, Gott, mein Schreien

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

3:54

7

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 7: An den Wassern zu Babel

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 7: An den Wassern zu Babel

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

3:22

8

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 8: Wende dich zu mir

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 8: Wende dich zu mir

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

3:28

9

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 9: Ich hebe meine Augen auf

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 9: Ich hebe meine Augen auf

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

2:49

10

Трек Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 10: Singet dem Herrn ein neues Lied

Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 10: Singet dem Herrn ein neues Lied

Klaus Mertens

,

Susanne Rohn

,

Antonin Dvorák

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

2:16

11

Трек Sonate für Orgel fis-Moll: 1. Maestoso con moto

Sonate für Orgel fis-Moll: 1. Maestoso con moto

Susanne Rohn

,

Josef Klicka

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

9:16

12

Трек Sonate für Orgel fis-Moll: 2. Andante con moto

Sonate für Orgel fis-Moll: 2. Andante con moto

Susanne Rohn

,

Josef Klicka

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

7:51

13

Трек Sonate für Orgel fis-Moll: 3. Toccata

Sonate für Orgel fis-Moll: 3. Toccata

Susanne Rohn

,

Josef Klicka

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

6:23

14

Трек Sonate für Orgel fis-Moll: 4. Maestoso - Passacaglia

Sonate für Orgel fis-Moll: 4. Maestoso - Passacaglia

Susanne Rohn

,

Josef Klicka

Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)

10:54

Информация о правообладателе: Rondeau Production
