Josef Klicka
Antonin Dvorák
Susanne Rohn
Сингл · 2014
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
1
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 1: Wolken und Dunkel ist um ihn her
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
2:13
2
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 2: Du bist mein Schirm und Schild
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
2:17
3
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 3: Gott, erhöre mein Gebet
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
3:22
4
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 4: Der Herr ist mein Hirte
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
3:04
5
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 5: Gott, ich will dir ein neues Lied singen
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
2:57
6
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 6: Höre, Gott, mein Schreien
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
3:54
7
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 7: An den Wassern zu Babel
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
3:22
8
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 8: Wende dich zu mir
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
3:28
9
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 9: Ich hebe meine Augen auf
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
2:49
10
Lieder, Op. 99 No. 1-10 (Biblische Lieder): No. 10: Singet dem Herrn ein neues Lied
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
2:16
11
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
9:16
12
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
7:51
13
Antonin Dvorák: Biblische Lieder (Josef Klicka: Orgelsonate fis-Moll)
6:23
