Márton Borsányi

Márton Borsányi

Сингл  ·  2019

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

#Классическая
Márton Borsányi

Артист

Márton Borsányi

Релиз Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

#

Название

Альбом

1

Трек Toccata D-Dur P 460

Toccata D-Dur P 460

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:40

2

Трек Christ, unser Herr zum Jordan kam P 62

Christ, unser Herr zum Jordan kam P 62

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:02

3

Трек Fuge D-Moll P 227

Fuge D-Moll P 227

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:58

4

Трек Allein Gott in der Höh sei Ehr P 10

Allein Gott in der Höh sei Ehr P 10

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:43

5

Трек Toccata G-Moll P 466

Toccata G-Moll P 466

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:02

6

Трек Treuer Gott, ich muss dir klagen P 129 (Choralpartita mit 4 Variationen)

Treuer Gott, ich muss dir klagen P 129 (Choralpartita mit 4 Variationen)

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

7:28

7

Трек Vom Himmel hoch, da komm ich her P 52/C

Vom Himmel hoch, da komm ich her P 52/C

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:39

8

Трек Gott Vater, der du deine Sonn P 178

Gott Vater, der du deine Sonn P 178

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:52

9

Трек Fuge C-Dur P 148

Fuge C-Dur P 148

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

3:32

10

Трек Suite D-Moll: 1. Präludium P 406

Suite D-Moll: 1. Präludium P 406

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:22

11

Трек Suite D-Moll: 2. Allemande P 432,1

Suite D-Moll: 2. Allemande P 432,1

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

3:44

12

Трек Suite D-Moll: 3. Courante P 432,2

Suite D-Moll: 3. Courante P 432,2

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:26

13

Трек Suite D-Moll: 4. Sarabande P 432,3

Suite D-Moll: 4. Sarabande P 432,3

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:15

14

Трек Suite D-Moll: 5. Gigue P 432,4

Suite D-Moll: 5. Gigue P 432,4

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:14

15

Трек Aria Sebaldina P 198 (Aria mit 8 Variationen)

Aria Sebaldina P 198 (Aria mit 8 Variationen)

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

8:32

16

Трек Suite F-Dur: 1. Allemande P 438,1

Suite F-Dur: 1. Allemande P 438,1

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

2:59

17

Трек Suite F-Dur: 2. Courante 1 P 438,2

Suite F-Dur: 2. Courante 1 P 438,2

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:39

18

Трек Suite F-Dur: 3. Courante 2 P 437,2

Suite F-Dur: 3. Courante 2 P 437,2

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:14

19

Трек Suite F-Dur: 4. Sarabande P 438,3

Suite F-Dur: 4. Sarabande P 438,3

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:58

20

Трек Suite F-Dur: 5. Aria P 437,3

Suite F-Dur: 5. Aria P 437,3

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

0:32

21

Трек Suite F-Dur: 6. Gavotte P 437,4

Suite F-Dur: 6. Gavotte P 437,4

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

0:39

22

Трек Suite F-Dur: 7. Aria da capo

Suite F-Dur: 7. Aria da capo

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

0:39

23

Трек Suite F-Dur: 8. Gigue P 437,6

Suite F-Dur: 8. Gigue P 437,6

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:10

24

Трек Chaconne F-Dur

Chaconne F-Dur

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

4:58

25

Трек Präludium G-Moll P 410

Präludium G-Moll P 410

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

1:07

26

Трек Ciacona D-Dur P 40

Ciacona D-Dur P 40

Márton Borsányi

Johann Pachelbel: Works für Harpsichord and Organ

9:24

Информация о правообладателе: Rondeau Production
