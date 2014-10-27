О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Thomas Laske

Thomas Laske

,

Verena Louis

Сингл  ·  2014

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

#Классическая
Thomas Laske

Артист

Thomas Laske

Релиз Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

#

Название

Альбом

1

Трек Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 1 Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 1 Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

4:12

2

Трек Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 2 Ging heut morgen übers Feld

Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 2 Ging heut morgen übers Feld

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

4:20

3

Трек Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 3 Ich hab' ein glühend Messer

Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 3 Ich hab' ein glühend Messer

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

3:16

4

Трек Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 4 Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 4 Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

5:11

5

Трек Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 1 Blicke mir nicht in die Lieder

Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 1 Blicke mir nicht in die Lieder

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

1:19

6

Трек Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 2 Ich atmet' einen linden Duft

Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 2 Ich atmet' einen linden Duft

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

2:53

7

Трек Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 3 Um Mitternacht

Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 3 Um Mitternacht

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

7:42

8

Трек Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 4 Liebst du um Schönheit

Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 4 Liebst du um Schönheit

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

2:28

9

Трек Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 5 Ich bin der Welt abhanden gekommen

Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 5 Ich bin der Welt abhanden gekommen

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

6:44

10

Трек Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 1 Nun will die Sonn' so hell aufgehn

Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 1 Nun will die Sonn' so hell aufgehn

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

5:51

11

Трек Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 2 Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen

Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 2 Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

4:38

12

Трек Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 3 Wenn dein Mütterlein

Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 3 Wenn dein Mütterlein

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

4:58

13

Трек Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 4 Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen

Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 4 Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

2:52

14

Трек Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 5 In diesem Wetter

Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 5 In diesem Wetter

Thomas Laske

,

Verena Louis

Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)

6:20

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Richard Strauss: Lieder
Richard Strauss: Lieder2023 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Strauss: Fünf Lieder, Op. 47 - No. 3, Rückleben
Strauss: Fünf Lieder, Op. 47 - No. 3, Rückleben2023 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Strauss: Acht Gedichte aus "Letzte Blätter", op. 10 - No. 1, Zueignung
Strauss: Acht Gedichte aus "Letzte Blätter", op. 10 - No. 1, Zueignung2023 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Strauss: Vier Lieder, Op. 27 - No. 3, Heimliche Aufforderung
Strauss: Vier Lieder, Op. 27 - No. 3, Heimliche Aufforderung2023 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion, BWV 244 (St Matthew Passion BWV 244)
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion, BWV 244 (St Matthew Passion BWV 244)2021 · Сингл · Kammerchor der Frauenkirche Dresden
Релиз Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion, BWV 244: Arie: Mache dich, mein Herze, rein
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion, BWV 244: Arie: Mache dich, mein Herze, rein2021 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)
Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)2014 · Сингл · Thomas Laske
Релиз Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion / St Matthew Passion (BWV 244 b) Frühfassung / Early Version
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion / St Matthew Passion (BWV 244 b) Frühfassung / Early Version2007 · Сингл · Georg Christoph Biller
Релиз Goethes "Faust" in der Musik
Goethes "Faust" in der Musik1999 · Сингл · Thomas Laske

Похожие артисты

Thomas Laske
Артист

Thomas Laske

Василий Ладюк
Артист

Василий Ладюк

Vladimir Galusin
Артист

Vladimir Galusin

Yuri Marusin
Артист

Yuri Marusin

Elena Zaremba
Артист

Elena Zaremba

Orchestra of the Welsh National Opera
Артист

Orchestra of the Welsh National Opera

Nikolai Ohotnikov
Артист

Nikolai Ohotnikov

Vladimir Vaneev
Артист

Vladimir Vaneev

Sergei Leiferkus
Артист

Sergei Leiferkus

Jonathan Tetelman
Артист

Jonathan Tetelman

Саша Карпиков
Артист

Саша Карпиков

Ljubov Sokolova
Артист

Ljubov Sokolova

Eugene Villanueva
Артист

Eugene Villanueva