Сингл · 2014
Gustav Mahler: Lieder (Thomas Laske)
Название
Альбом
1
Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 1 Wenn mein Schatz Hochzeit macht
4:12
4:12
2
Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 2 Ging heut morgen übers Feld
4:20
4:20
3
Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 3 Ich hab' ein glühend Messer
3:16
3:16
4
Lieder eines fahrenden Gesellen No. 1-4: No. 4 Die zwei blauen Augen von meinem Schatz
5:11
5:11
5
Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 1 Blicke mir nicht in die Lieder
1:19
1:19
6
Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 2 Ich atmet' einen linden Duft
2:53
2:53
7
7:42
7:42
8
Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 4 Liebst du um Schönheit
2:28
2:28
9
Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert No. 1-5: No. 5 Ich bin der Welt abhanden gekommen
6:44
6:44
10
Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 1 Nun will die Sonn' so hell aufgehn
5:51
5:51
11
Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 2 Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen
4:38
4:38
12
Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 3 Wenn dein Mütterlein
4:58
4:58
13
Kindertotenlieder (5 Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert): No. 4 Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen
2:52
2:52
