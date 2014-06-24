О нас

Fine Arts Brass

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Сингл  ·  2014

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

#Классическая
#

Название

Альбом

1

Трек Chicken Reel

Chicken Reel

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

3:15

2

Трек The Typewriter

The Typewriter

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

1:50

3

Трек Pennsylvania 6-5000

Pennsylvania 6-5000

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

1:40

4

Трек Sweet Georgia Brown

Sweet Georgia Brown

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:47

5

Трек Strike up the Band

Strike up the Band

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:21

6

Трек Love for Sale

Love for Sale

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:40

7

Трек Stardust

Stardust

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

4:22

8

Трек Smashin' 3rds / Valentine Stomp

Smashin' 3rds / Valentine Stomp

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

3:07

9

Трек Puttin' on the Ritz

Puttin' on the Ritz

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:50

10

Трек Pomp and Circumstance Marches, Op. 39: Marsch No. 1 D-Dur

Pomp and Circumstance Marches, Op. 39: Marsch No. 1 D-Dur

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

6:18

11

Трек Enigma-Variationen, Op. 36: Var. 9 Nimrod

Enigma-Variationen, Op. 36: Var. 9 Nimrod

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

3:48

12

Трек The Wand of Youth Suite, Op. 1b: No. 2 the Wild Bears

The Wand of Youth Suite, Op. 1b: No. 2 the Wild Bears

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:25

13

Трек Fantasia on British Sea Songs

Fantasia on British Sea Songs

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

13:37

14

Трек Aladdin Suite: No. 1 Orientalischer Festmarsch

Aladdin Suite: No. 1 Orientalischer Festmarsch

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

3:21

15

Трек Tik-Tak-Polka, Op. 365

Tik-Tak-Polka, Op. 365

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:42

16

Трек Auf Der Jagd, Op. 373

Auf Der Jagd, Op. 373

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:13

17

Трек Banditen-Galopp, Op. 378

Banditen-Galopp, Op. 378

Fine Arts Brass

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

Howard Griffiths: Orchestral Lollipops

2:32

Информация о правообладателе: Rondeau Production
