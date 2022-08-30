О нас

Игорь Николаев

Игорь Николаев

,

Екатерина Мечетина

Альбом  ·  2022

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

#Инструментальная

53 лайка

Игорь Николаев

Артист

Игорь Николаев

Релиз Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

#

Название

Альбом

1

Трек Двойная радуга (Twofold rainbow)

Двойная радуга (Twofold rainbow)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

0:56

2

Трек Бабочка (Butterfly)

Бабочка (Butterfly)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:07

3

Трек После шторма (After the Storm)

После шторма (After the Storm)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:27

4

Трек Снежный единорог с голубыми глазами (The Snow Unicorn with Blue Eyes)

Снежный единорог с голубыми глазами (The Snow Unicorn with Blue Eyes)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:38

5

Трек Вальс «Под водой» (Waltz «Under Water»)

Вальс «Под водой» (Waltz «Under Water»)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

2:02

6

Трек Старый клавесин (An Old Harpsichord)

Старый клавесин (An Old Harpsichord)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

0:57

7

Трек В саду поёт виолончель (Cello Sings in the Garden)

В саду поёт виолончель (Cello Sings in the Garden)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

2:48

8

Трек Тихий вечер (The Quiet Evening)

Тихий вечер (The Quiet Evening)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:13

9

Трек Портрет гитары (Portrait of Guitar)

Портрет гитары (Portrait of Guitar)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:35

10

Трек Фильм о любви (Film about Love)

Фильм о любви (Film about Love)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:41

11

Трек Осень в Юрмале (Autumn in Jūrmala)

Осень в Юрмале (Autumn in Jūrmala)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:36

12

Трек Колыбельная для Вероники (Lullaby for Veronica)

Колыбельная для Вероники (Lullaby for Veronica)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

0:46

13

Трек В ожидании чуда (Waiting for a Miracle)

В ожидании чуда (Waiting for a Miracle)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:24

14

Трек Молитва (The Prayer)

Молитва (The Prayer)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

0:56

15

Трек Прощальная мелодия (The Farewell Melody)

Прощальная мелодия (The Farewell Melody)

Екатерина Мечетина

Пятнадцать мелодий для фортепиано. The Fifteen Melodies for piano

1:12

Информация о правообладателе: Digital Publishing
