Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Два Обреза

Два Обреза

Альбом  ·  2022

А ты бы смог?

Два Обреза

Два Обреза

Релиз А ты бы смог?

1

Трек Старый добрый джанк

Старый добрый джанк

Два Обреза

А ты бы смог?

3:36

2

Трек Дети индиго

Дети индиго

Два Обреза

А ты бы смог?

2:36

3

Трек И сдохни на этом

И сдохни на этом

Два Обреза

А ты бы смог?

2:19

4

Трек Останусь с тобой

Останусь с тобой

Два Обреза

А ты бы смог?

2:49

5

Трек Что такое круг ранеток

Что такое круг ранеток

Два Обреза

А ты бы смог?

0:55

6

Трек Знаки

Знаки

Два Обреза

А ты бы смог?

3:01

7

Трек Он не придёт

Он не придёт

Два Обреза

А ты бы смог?

1:47

8

Трек Джиганстан

Джиганстан

Два Обреза

А ты бы смог?

3:24

9

Трек Вода

Вода

Два Обреза

А ты бы смог?

1:56

10

Трек Ветром быть

Ветром быть

Два Обреза

А ты бы смог?

3:41

Информация о правообладателе: Shabash Records
