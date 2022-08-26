О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

пятничный трип

пятничный трип

,

iluvn!tsu

Альбом  ·  2022

Предчувствие невесомости

#Хип-хоп#Русский рэп
пятничный трип

Артист

пятничный трип

Релиз Предчувствие невесомости

#

Название

Альбом

1

Трек Не хватает (Skit)

Не хватает (Skit)

пятничный трип

,

iluvn!tsu

Предчувствие невесомости

1:09

2

Трек В моих мыслях

В моих мыслях

пятничный трип

,

iluvn!tsu

,

Ion

Предчувствие невесомости

1:58

3

Трек Мечта

Мечта

пятничный трип

,

iluvn!tsu

,

Ion

,

ysbclever

Предчувствие невесомости

2:11

4

Трек Дай мне снова полюбить

Дай мне снова полюбить

пятничный трип

,

iluvn!tsu

,

Ion

Предчувствие невесомости

1:34

5

Трек Согреет лишь твоя любовь

Согреет лишь твоя любовь

пятничный трип

,

iluvn!tsu

,

Ion

,

Young $ensai

Предчувствие невесомости

1:43

6

Трек JUNGLE [Bonus]

JUNGLE [Bonus]

пятничный трип

,

iluvn!tsu

,

Ion

,

Young $ensai

Предчувствие невесомости

1:43

Информация о правообладателе: Hitmaker Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз QWE
QWE2022 · Сингл · Cripsyd
Релиз ILLUSION
ILLUSION2022 · Сингл · iamzatoichi
Релиз ПОТЕРЯЛ ЯРОСТЬ
ПОТЕРЯЛ ЯРОСТЬ2022 · Сингл · пятничный трип
Релиз КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ2022 · Сингл · iamzatoichi
Релиз Предчувствие невесомости
Предчувствие невесомости2022 · Альбом · пятничный трип
Релиз Мечта
Мечта2022 · Сингл · пятничный трип
Релиз Просто так (prod. by ion)
Просто так (prod. by ion)2022 · Сингл · пятничный трип
Релиз Dragon Scale (prod. by ion)
Dragon Scale (prod. by ion)2022 · Сингл · YungCrowley
Релиз Эгоист
Эгоист2021 · Сингл · Zatoichi
Релиз Эгоист (feat. whaze, zatoichi, ziplocker & ion)
Эгоист (feat. whaze, zatoichi, ziplocker & ion)2021 · Сингл · iamzatoichi
Релиз тупой
тупой2021 · Альбом · пятничный трип
Релиз спутник [Prod. by Drunk Vibes]
спутник [Prod. by Drunk Vibes]2020 · Сингл · uuuknow
Релиз подружки
подружки2020 · Сингл · пятничный трип
Релиз Редкий облик
Редкий облик2020 · Сингл · пятничный трип

Похожие артисты

пятничный трип
Артист

пятничный трип

Korel
Артист

Korel

Marvin
Артист

Marvin

Kojo Funds
Артист

Kojo Funds

Apache 207
Артист

Apache 207

Comatose
Артист

Comatose

sinaimaname
Артист

sinaimaname

Ted Park
Артист

Ted Park

всегдамечтал
Артист

всегдамечтал

2rare
Артист

2rare

Mommy's Baddie
Артист

Mommy's Baddie

Masicka
Артист

Masicka

Chip Charlez
Артист

Chip Charlez