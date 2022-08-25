О нас

Frequency Bleu

Frequency Bleu

Альбом  ·  2022

Spectral Jam on Quasar Toast

#Электроника
Frequency Bleu

Артист

Frequency Bleu

Релиз Spectral Jam on Quasar Toast

#

Название

Альбом

1

Трек Ai Ascendence

Ai Ascendence

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

4:13

2

Трек Crossing the Mystic Marsh

Crossing the Mystic Marsh

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

2:06

3

Трек Spectral Jam on Quasar Toast

Spectral Jam on Quasar Toast

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

2:11

4

Трек Polar Horror Express

Polar Horror Express

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

3:19

5

Трек Delphine

Delphine

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

1:13

6

Трек Neoarchean Era

Neoarchean Era

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

4:15

7

Трек Cthulu's Happy Day

Cthulu's Happy Day

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

2:17

8

Трек Harmonic Wolfus

Harmonic Wolfus

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

1:37

9

Трек Shiba Pepperu

Shiba Pepperu

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

2:24

10

Трек Conjuring of Thaab in Greenwood Village

Conjuring of Thaab in Greenwood Village

Frequency Bleu

Spectral Jam on Quasar Toast

2:11

Информация о правообладателе: Frequency Bleu
