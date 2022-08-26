О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

K.Moriz

K.Moriz

Альбом  ·  2022

УБИТЬ ДРАКОНА

#Хип-хоп#Русский рэп

1 лайк

K.Moriz

Артист

K.Moriz

Релиз УБИТЬ ДРАКОНА

#

Название

Альбом

1

Трек Холод на губах (Intro) [Prod. by TOMDEVILART]

Холод на губах (Intro) [Prod. by TOMDEVILART]

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

2:09

2

Трек Независим (Prod. by TOMDEVILART)

Независим (Prod. by TOMDEVILART)

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

2:24

3

Трек KISS.KILLING [Prod. by TOMDEVILART]

KISS.KILLING [Prod. by TOMDEVILART]

K.Moriz

,

Sace Snake

УБИТЬ ДРАКОНА

2:40

4

Трек Лидокаин (Prod. by TOMDEVILART)

Лидокаин (Prod. by TOMDEVILART)

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

2:31

5

Трек Зелёные таблетки [Prod. by TOMDEVILART]

Зелёные таблетки [Prod. by TOMDEVILART]

K.Moriz

,

killmemykitty

УБИТЬ ДРАКОНА

2:56

6

Трек Убить дракона (Prod. by TOMDEVILART)

Убить дракона (Prod. by TOMDEVILART)

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

2:16

7

Трек Джонни Сильверхенд (Prod. by TOMDEVILART)

Джонни Сильверхенд (Prod. by TOMDEVILART)

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

3:02

8

Трек Настоящий (Prod. by TOMDEVILART)

Настоящий (Prod. by TOMDEVILART)

K.Moriz

УБИТЬ ДРАКОНА

2:58

Информация о правообладателе: VAUVISION
