Информация о правообладателе: RizaNova
Сингл · 2022
Ota-onam sog'inganimda
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Sevaman2025 · Сингл · Bobur Olimov
Farmoni padar bosh2025 · Сингл · Davlatmand Qutbiddinov
Sevgidan kuymagan bormu2025 · Сингл · Bobur Olimov
Davraga qizlar keladur2025 · Сингл · Bobur Olimov
Yalla habibi2025 · Сингл · Bobur Olimov
Qarab qo'y2025 · Сингл · Bobur Olimov
Turfa gullar (remix)2024 · Сингл · Bobur Olimov
Atirgulim2024 · Сингл · Bobur Olimov
Ikkimiz2024 · Сингл · Bobur Olimov
Intizormish2024 · Сингл · Bobur Olimov
Kulishlari chiroyli2023 · Сингл · Bobur Olimov
Yuragim2022 · Альбом · Bobur Olimov
Ota-onam sog'inganimda2022 · Сингл · Bobur Olimov