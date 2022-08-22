Информация о правообладателе: Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Сингл · 2022
Đảng Đã Cho Tôi Sáng Mắt, Sáng Lòng
Đợi Duyên2023 · Сингл · Hồng Duyên
Sao Trời Em Giấu2023 · Сингл · Hồng Duyên
Khúc Hát Làng Nghề2022 · Сингл · Lương Huy
Bình Minh Trên Tp Từ Sơn2022 · Сингл · Quốc Hưng
Đảng Đã Cho Tôi Sáng Mắt, Sáng Lòng2022 · Сингл · Hồng Duyên
Nhớ Về Từ Sơn2022 · Сингл · Hồng Duyên
Niềm Tin Dâng Đảng2022 · Сингл · Hồng Duyên