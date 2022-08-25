О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Траffареты

Траffареты

Альбом  ·  2022

Психосоматика

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
Траffареты

Артист

Траffареты

Релиз Психосоматика

#

Название

Альбом

1

Трек Отдельный (prod. by Kid Type)

Отдельный (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

1:29

2

Трек Скрипач (prod. by Kid Type)

Скрипач (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:14

3

Трек Рулит (prod. by Kid Type)

Рулит (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:07

4

Трек Сам по себе (prod. by Kid Type)

Сам по себе (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:42

5

Трек Кровавый оркестр (prod. by Kid Type)

Кровавый оркестр (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:00

6

Трек Нуждается (prod. by Kid Type)

Нуждается (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:29

7

Трек В Маерсе (prod. by Kid Type)

В Маерсе (prod. by Kid Type)

Траffареты

Психосоматика

2:16

Информация о правообладателе: VAUVISION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Одна обойма
Одна обойма2024 · Альбом · Траffареты
Релиз Оппенгеймер
Оппенгеймер2024 · Сингл · Coasten
Релиз Экстрим любовь сумма
Экстрим любовь сумма2024 · Сингл · Траffареты
Релиз Нищета 2.0
Нищета 2.02023 · Альбом · Траffареты
Релиз В огне
В огне2023 · Сингл · Траffареты
Релиз Девяностые
Девяностые2023 · Сингл · Траffареты
Релиз Психосоматика
Психосоматика2022 · Альбом · Траffареты
Релиз Деньги
Деньги2022 · Сингл · Массив трёх букв
Релиз Helloween
Helloween2021 · Сингл · Pl
Релиз Луна
Луна2021 · Сингл · Телесный
Релиз 1922
19222020 · Альбом · Траffареты
Релиз ННМБ
ННМБ2020 · Альбом · Траffареты
Релиз Веранды
Веранды2020 · Сингл · Телесный
Релиз Yura
Yura2019 · Альбом · Траffареты

Похожие артисты

Траffареты
Артист

Траffареты

Nonamerz
Артист

Nonamerz

wwwBoxer
Артист

wwwBoxer

Stevie Insane
Артист

Stevie Insane

VBT Вектор Beat
Артист

VBT Вектор Beat

Pauk
Артист

Pauk

Лимо
Артист

Лимо

Anton Slam
Артист

Anton Slam

Всё равно умрём
Артист

Всё равно умрём

Кузьмин
Артист

Кузьмин

Liquit Walker
Артист

Liquit Walker

K-Ru
Артист

K-Ru

Шакур Али
Артист

Шакур Али