Альбом  ·  2022

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

#Электроника

1 лайк

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

#

Название

Альбом

1

Трек Skyfall (D-Soriani Bossa Edit)

Skyfall (D-Soriani Bossa Edit)

Green Pine River

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:32

2

Трек Rising Like The Sun (Remastered)

Rising Like The Sun (Remastered)

Steen Thottrup

,

Denver Knoesen

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:53

3

Трек Echoes (Synthwave Remix)

Echoes (Synthwave Remix)

CaPa

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:12

4

Трек Trendy (Plastic Groove Mix)

Trendy (Plastic Groove Mix)

Bass O' Matik

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:44

5

Трек Edge

Edge

Ganga

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:09

6

Трек Lounge Samba

Lounge Samba

Manyus Joan Eta

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:59

7

Трек Dune Buggy (D-Soriani Sambossa Instrumental Remix)

Dune Buggy (D-Soriani Sambossa Instrumental Remix)

Centenarios

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:15

8

Трек Cool Cool Girl (Sunday Morning Mix)

Cool Cool Girl (Sunday Morning Mix)

Scarlet Blue

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:18

9

Трек Night In Rio (Radio Edit)

Night In Rio (Radio Edit)

Bar & Bar

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:56

10

Трек May The Gods Walk Beside You

May The Gods Walk Beside You

Traci Adkins

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:06

11

Трек My Kind Of Day

My Kind Of Day

Lo Tide

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:17

12

Трек Chilly Vanilly

Chilly Vanilly

Schwarz

,

Funk

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:51

13

Трек She Smiles

She Smiles

Karen Gibson Roc

,

Glam Sam And His Combo

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:03

14

Трек The Mara

The Mara

Stuce The Sketch

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:31

15

Трек Seu Eu

Seu Eu

Juliana Pasini

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:35

16

Трек Flowers Of The Night

Flowers Of The Night

S W

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

2:48

17

Трек Is It Sun?

Is It Sun?

Sphere

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:33

18

Трек Starwalk

Starwalk

PNFA

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:01

19

Трек Keep On Movin' (Through The Bullshit And Pain)

Keep On Movin' (Through The Bullshit And Pain)

Glam Sam And His Combo

,

Prop Dylan

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:19

20

Трек Mind & Soul

Mind & Soul

Latin League

,

Chris Nukwami

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:04

21

Трек I Will Follow You

I Will Follow You

Tigerforest

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

4:31

22

Трек Te Quiero (Flamenco Chill Remix)

Te Quiero (Flamenco Chill Remix)

Lenny Mac Dowell

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

6:45

23

Трек Inshore

Inshore

Collioure

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

5:17

24

Трек Good For Me

Good For Me

The Diventa Project

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:42

25

Трек Mionier (Maratea Deep Mix)

Mionier (Maratea Deep Mix)

Kalimba Tonda

Sunset Criminals, Vol. 2 (25 Smooth Laidback Tunes)

3:44

Информация о правообладателе: Paradise City
