О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nusha

Nusha

Сингл  ·  2022

Fall Back

#Техно
Nusha

Артист

Nusha

Релиз Fall Back

#

Название

Альбом

1

Трек Fall Back

Fall Back

Nusha

Fall Back

6:19

2

Трек Noise Final

Noise Final

Nusha

Fall Back

6:18

Информация о правообладателе: Dolma Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Believe
Believe2025 · Сингл · Nusha
Релиз Shadow Theatre EP
Shadow Theatre EP2023 · Альбом · Dirty Culture
Релиз Fall Back
Fall Back2022 · Сингл · Nusha
Релиз Cip Cirip (Original Mix)
Cip Cirip (Original Mix)2022 · Сингл · Nusha
Релиз Addiction
Addiction2021 · Сингл · Nusha
Релиз Chaos / Mood
Chaos / Mood2020 · Альбом · Nusha
Релиз Dopamine
Dopamine2019 · Сингл · RanchaTek
Релиз None EP
None EP2016 · Сингл · Nusha
Релиз Synthetic
Synthetic2014 · Сингл · Nusha
Релиз Cold As My Soul EP
Cold As My Soul EP2014 · Сингл · Dirty Culture

Похожие альбомы

Релиз В понедельник дома
В понедельник дома2023 · Сингл · Retev
Релиз Frostmorne EP
Frostmorne EP2014 · Альбом · Psyk
Релиз Van Doumen 02
Van Doumen 022016 · Альбом · Various Artists
Релиз Metropolis
Metropolis2018 · Сингл · Kornel Kovacs
Релиз Unknown Vectors
Unknown Vectors2012 · Альбом · Sd Laika
Релиз Spaceman (Remix)
Spaceman (Remix)2020 · Сингл · Brent Butler
Релиз BEST 9 YEARS DOLMA REC THREE
BEST 9 YEARS DOLMA REC THREE2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Shifting Cybernetic Horizons
Shifting Cybernetic Horizons2023 · Сингл · JP Enfant
Релиз Kreuzbergstr. 46
Kreuzbergstr. 462012 · Сборник · Various Artists
Релиз Decimal
Decimal2016 · Альбом · Rene Wise
Релиз Fortyfour Ways
Fortyfour Ways2015 · Сборник · Various Artists
Релиз Stone Conscience EP
Stone Conscience EP2017 · Альбом · Rene Wise
Релиз Rife
Rife2016 · Сингл · Rene Wise
Релиз Открытые РАНЫ (Prod. By Alone.phantom)
Открытые РАНЫ (Prod. By Alone.phantom)2023 · Сингл · Flores

Похожие артисты

Nusha
Артист

Nusha

ARTBAT
Артист

ARTBAT

Space 92
Артист

Space 92

Skazi
Артист

Skazi

Deborah de Luca
Артист

Deborah de Luca

Mark Dekoda
Артист

Mark Dekoda

Adam Beyer
Артист

Adam Beyer

Charlotte de Witte
Артист

Charlotte de Witte

Talamasca
Артист

Talamasca

Nonameleft
Артист

Nonameleft

Cosmic Boys
Артист

Cosmic Boys

Mha Iri
Артист

Mha Iri

The YellowHeads
Артист

The YellowHeads