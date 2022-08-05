О нас

Uncle James

Uncle James

Альбом  ·  2022

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

Контент 18+

#Хип-хоп
Uncle James

Артист

Uncle James

Релиз Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

#

Название

Альбом

1

Трек Rewind It

Rewind It

Uncle James

,

Yung Mane

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:12

2

Трек Sad to See

Sad to See

Uncle James

,

Soulase

,

DeconFrost

,

Flames Ohgod

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

4:16

3

Трек Hood Magic

Hood Magic

Uncle James

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:57

4

Трек In These Streets

In These Streets

Uncle James

,

Miss DeShauwn

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:59

5

Трек Dear Henny

Dear Henny

Uncle James

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:22

6

Трек Goin Home

Goin Home

Uncle James

,

Soulase

,

Kountry

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:32

7

Трек Bankroll

Bankroll

Uncle James

,

T. Skillz

,

Smiggz

,

P-80

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

4:21

8

Трек Oh!

Oh!

Uncle James

,

Ampichino

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

4:45

9

Трек Small Fee

Small Fee

Uncle James

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:20

10

Трек Didn't Know

Didn't Know

Uncle James

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

4:34

11

Трек My Way

My Way

Uncle James

,

Dwight

,

Maadball

,

Jose

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

4:59

12

Трек No Glory

No Glory

Uncle James

Lifestyles of Curtis James, Volume 2.

3:31

Информация о правообладателе: Raw Footage Records
