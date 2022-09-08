О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Carles Dj

Carles Dj

Сингл  ·  2022

Metalurgyk

#Техно
Carles Dj

Артист

Carles Dj

Релиз Metalurgyk

#

Название

Альбом

1

Трек Metalurgyk

Metalurgyk

Carles Dj

Metalurgyk

6:54

2

Трек Galactica 2.0

Galactica 2.0

Carles Dj

Metalurgyk

6:07

Информация о правообладателе: Sound Kleckse Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ultimate Feel EP
Ultimate Feel EP2024 · Сингл · Carles Dj
Релиз Addons
Addons2023 · Сингл · Carles Dj
Релиз Avismo
Avismo2022 · Альбом · Carles Dj
Релиз Metalurgyk
Metalurgyk2022 · Сингл · Carles Dj
Релиз Brazil
Brazil2022 · Сингл · Zayko DJ
Релиз District 31 EP
District 31 EP2022 · Сингл · Carles Dj
Релиз Matra Murena
Matra Murena2022 · Сингл · Carles Dj
Релиз Black Ice
Black Ice2022 · Сингл · Carles Dj
Релиз Su Tanda
Su Tanda2022 · Сингл · Carles Dj
Релиз Baby
Baby2021 · Сингл · Carles Dj
Релиз Balk
Balk2021 · Сингл · Carles Dj
Релиз Disociative
Disociative2021 · Сингл · Carles Dj
Релиз Le Novo
Le Novo2021 · Сингл · Carles Dj
Релиз Techno True
Techno True2021 · Сингл · Phoenix2kx

Похожие артисты

Carles Dj
Артист

Carles Dj

Latmun
Артист

Latmun

RanchaTek
Артист

RanchaTek

RSquared
Артист

RSquared

Friedrich Geist
Артист

Friedrich Geist

Bohm
Артист

Bohm

Uzb
Артист

Uzb

Ceballos
Артист

Ceballos

Trevor Rockcliffe
Артист

Trevor Rockcliffe

Hyde (OFC)
Артист

Hyde (OFC)

Marko Nastic
Артист

Marko Nastic

Martin H
Артист

Martin H

Milex
Артист

Milex