Ibiza Lounge

Ibiza Lounge

Альбом  ·  2022

Poolside Chill

#Дип-хаус
Ibiza Lounge

Артист

Ibiza Lounge

Релиз Poolside Chill

#

Название

Альбом

1

Трек Airport Lounge

Airport Lounge

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:52

2

Трек Around The World

Around The World

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:14

3

Трек Dream

Dream

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:16

4

Трек Halo

Halo

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:44

5

Трек Never Enough

Never Enough

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:14

6

Трек Ambossa

Ambossa

Ibiza Lounge

Poolside Chill

0:36

7

Трек Hot

Hot

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:38

8

Трек Areial

Areial

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:08

9

Трек Chaise

Chaise

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:40

10

Трек Sunset Rhythms

Sunset Rhythms

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:32

11

Трек Colossal

Colossal

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:41

12

Трек Fat Bottomed Girls

Fat Bottomed Girls

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:29

13

Трек Moon Gossips

Moon Gossips

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:08

14

Трек Norway (Version 3 Mix)

Norway (Version 3 Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:12

15

Трек Sand Box

Sand Box

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:10

16

Трек Velvet

Velvet

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:41

17

Трек Zoom

Zoom

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:05

Информация о правообладателе: Fundamental Music
