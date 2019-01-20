Информация о правообладателе: Humble Music
Сингл · 2019
CHD
#
Название
Альбом
1
3:44
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Yaari Tod Deni, Pt. 22023 · Сингл · Surjit Bhullar
Yaari Tod Deni, Pt. 22023 · Сингл · Surjit Bhullar
New Skool2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Yaari Tod Deni, Pt. 22023 · Сингл · Sudesh Kumari
Hunter Jatt2023 · Сингл · Surjit Bhullar
6 Foot Jatt2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Roule Goule2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Confidence2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Majhe To Belong2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Jaan Meriye2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Top Punjabi Songs2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Ki Dassiye2023 · Сингл · Surjit Bhullar
New Skool2023 · Сингл · Surjit Bhullar
Chajj Naal Mang Bandeya2022 · Сингл · Surjit Bhullar