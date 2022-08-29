О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Сингл  ·  2022

Dances and Romances

#Классическая

1 лайк

Ludwig van Beethoven

Артист

Ludwig van Beethoven

Релиз Dances and Romances

#

Название

Альбом

1

Трек Twelve Contretänze, WoO 14 (2022 Remastered)

Twelve Contretänze, WoO 14 (2022 Remastered)

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Dances and Romances

11:23

2

Трек Romance In F Major For Violin And Orchestra, Op.50 (2022 Remastered)

Romance In F Major For Violin And Orchestra, Op.50 (2022 Remastered)

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Dances and Romances

9:24

3

Трек Nos. 2, 3 And 8 From Twelve German Dances, WoO 8 (2022 Remastered)

Nos. 2, 3 And 8 From Twelve German Dances, WoO 8 (2022 Remastered)

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Dances and Romances

4:51

4

Трек Romance In G Major For Violin And Orchestra, Op. 40 (2022 Remastered)

Romance In G Major For Violin And Orchestra, Op. 40 (2022 Remastered)

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Dances and Romances

7:11

5

Трек Eleven Vienna Dances (Mödlinger) 1819, WoO 17 (2022 Remastered)

Eleven Vienna Dances (Mödlinger) 1819, WoO 17 (2022 Remastered)

Ludwig van Beethoven

,

Vienna Mozart Ensemble

Dances and Romances

17:08

Информация о правообладателе: Chemodanov Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79
Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 792025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Diabelli Variations
Beethoven: Diabelli Variations2025 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз 12 German Dances, WoO 8
12 German Dances, WoO 82025 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: III. Andante molto cantabile ed espressivo (Edit)
Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: III. Andante molto cantabile ed espressivo (Edit)2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 “For Therese”
Beethoven: Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 “For Therese”2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69
Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 692025 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Symphonies Nos. 5 & 8 (Complete Symphonies, Vol. 3)
Beethoven: Symphonies Nos. 5 & 8 (Complete Symphonies, Vol. 3)2025 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven for Three: Symphony No. 1 / Op. 70, No. 1 "Ghost" / Op. 11 "Gassenhauer"
Beethoven for Three: Symphony No. 1 / Op. 70, No. 1 "Ghost" / Op. 11 "Gassenhauer"2025 · Альбом · Leonidas Kavakos
Релиз Beethoven – Allegretto
Beethoven – Allegretto2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Grosse Fuge in B-Flat Major, Op. 133
Grosse Fuge in B-Flat Major, Op. 1332025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1
Beethoven: Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 12025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Symphony No. 9, Op. 125: IVa. Presto - Allegro assai
Beethoven: Symphony No. 9, Op. 125: IVa. Presto - Allegro assai2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3: II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso (Live)
Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3: II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso (Live)2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven
Релиз Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio
Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio2025 · Сингл · Ludwig van Beethoven

Похожие альбомы

Релиз Mozart: Complete Edition Vol.2: Serenades, Dances & Marches
Mozart: Complete Edition Vol.2: Serenades, Dances & Marches2000 · Сингл · Willi Boskovsky
Релиз Top 50 Haydn Classics - The Very Best of Classical Music
Top 50 Haydn Classics - The Very Best of Classical Music2013 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз Mozart: Night Music
Mozart: Night Music2013 · Альбом · Colin Davis
Релиз Mozart: Un air de printemps
Mozart: Un air de printemps2022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart
Mozart2022 · Сингл · Camerata Rhenania
Релиз Vivaldi: Le Quattro Stagioni (The Four Seasons)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni (The Four Seasons)2012 · Альбом · Felix Ayo
Релиз Focus Your Mind with Mozart: 50 Tracks
Focus Your Mind with Mozart: 50 Tracks2015 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart for Mornings
Mozart for Mornings2015 · Альбом · Various Artists
Релиз 50 Classical Pieces for a Spring Day
50 Classical Pieces for a Spring Day2015 · Альбом · Various Artists
Релиз Mozart (The Best Of)
Mozart (The Best Of)1997 · Альбом · Various Artists
Релиз La crème de la crème: Haydn
La crème de la crème: Haydn2014 · Альбом · Joseph Haydn
Релиз Fånga dagen
Fånga dagen2011 · Альбом · Various Artists
Релиз Mozart Moves Me 8 - [The Dave Cash Collection]
Mozart Moves Me 8 - [The Dave Cash Collection]2011 · Альбом · Various Artists
Релиз Mozart Divertimento in F Major for Two Horns and Strings K.522
Mozart Divertimento in F Major for Two Horns and Strings K.5222022 · Сингл · Dennis Brain

Похожие артисты

Ludwig van Beethoven
Артист

Ludwig van Beethoven

Frédéric Chopin
Артист

Frédéric Chopin

Сергей Рахманинов
Артист

Сергей Рахманинов

Peter Breiner
Артист

Peter Breiner

Daniel Barenboim
Артист

Daniel Barenboim

Franz Schubert
Артист

Franz Schubert

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Михаил Васильевич Плетнев
Артист

Михаил Васильевич Плетнев

Maurizio Pollini
Артист

Maurizio Pollini

Daniil Trifonov
Артист

Daniil Trifonov

George Davidson
Артист

George Davidson

Seong-Jin Cho
Артист

Seong-Jin Cho

Franz Liszt
Артист

Franz Liszt