Turkish Delight

Turkish Delight

Альбом  ·  2013

Complete Works

#Альтернативный рок
Turkish Delight

Артист

Turkish Delight

Релиз Complete Works

#

Название

Альбом

1

Трек Neit, Cabruhsma-Ha Samahoi

Neit, Cabruhsma-Ha Samahoi

Turkish Delight

Complete Works

2:25

2

Трек Re Caver

Re Caver

Turkish Delight

Complete Works

1:07

3

Трек Jevaria

Jevaria

Turkish Delight

Complete Works

2:20

4

Трек Derule

Derule

Turkish Delight

Complete Works

2:21

5

Трек Di A Lemasol

Di A Lemasol

Turkish Delight

Complete Works

1:58

6

Трек Lea Cepulla

Lea Cepulla

Turkish Delight

Complete Works

3:25

7

Трек Monxeran

Monxeran

Turkish Delight

Complete Works

3:51

8

Трек Saburié

Saburié

Turkish Delight

Complete Works

2:26

9

Трек Şehrizeliye Şüdsel

Şehrizeliye Şüdsel

Turkish Delight

Complete Works

3:04

10

Трек Rivane Şadivi

Rivane Şadivi

Turkish Delight

Complete Works

4:32

11

Трек Vrşna

Vrşna

Turkish Delight

Complete Works

3:21

12

Трек Lea Trabza

Lea Trabza

Turkish Delight

Complete Works

4:38

13

Трек Movşak

Movşak

Turkish Delight

Complete Works

2:08

14

Трек The Sunken Treasure of Artano

The Sunken Treasure of Artano

Turkish Delight

Complete Works

5:51

15

Трек The Birthday of Hüsamettin Bey

The Birthday of Hüsamettin Bey

Turkish Delight

Complete Works

2:37

16

Трек Laren

Laren

Turkish Delight

Complete Works

2:31

Информация о правообладателе: Acora
