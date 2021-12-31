О нас

Antoni Besses

Antoni Besses

Сингл  ·  2021

Sis Partitas per a instruments de tecla

#Классическая
Antoni Besses

Артист

Antoni Besses

Релиз Sis Partitas per a instruments de tecla

#

Название

Альбом

1

Трек Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: I, Prélude

Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: I, Prélude

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:45

2

Трек Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: II, Allemande

Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:04

3

Трек Partita No. 1, en Si bemoll major, BWV 825: III, Courante

Partita No. 1, en Si bemoll major, BWV 825: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:56

4

Трек Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: IV, Sarabande

Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: IV, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

5:06

5

Трек Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: V, Menuet

Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: V, Menuet

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:59

6

Трек Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: VI, Gigue

Partita No.1, en Si bemoll major, BWV 825: VI, Gigue

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:44

7

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: I, Sinfonia

Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: I, Sinfonia

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:20

8

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: II, Allemande

Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:55

9

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: III, Courante

Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:24

10

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 825: IV, Sarabande

Partita No. 2, en Do menor, BWV 825: IV, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:06

11

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: V, Rondeau

Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: V, Rondeau

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:32

12

Трек Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: VI, Capriccio

Partita No. 2, en Do menor, BWV 826: VI, Capriccio

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:46

13

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: I, Fantasia

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: I, Fantasia

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:48

14

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: II, Allemande

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:03

15

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: III, Courante

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:13

16

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: IV, Sarabande

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: IV, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:35

17

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: V, Burlesque

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: V, Burlesque

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:26

18

Трек Partita No. 3, en La menor, BWV 827: VI, Scherzo

Partita No. 3, en La menor, BWV 827: VI, Scherzo

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:13

19

Трек Partita No. 3, en La menor,, BWV 827: VII, Gigue

Partita No. 3, en La menor,, BWV 827: VII, Gigue

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:26

20

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: I, Ouverture

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: I, Ouverture

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

6:05

21

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: II, Allemande

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

7:47

22

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: III, Courante

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

3:40

23

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: IV, Aria

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: IV, Aria

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:11

24

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: V, Sarabande

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: V, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

5:02

25

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: VI, Menuet

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: VI, Menuet

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:31

26

Трек Partita No. 4, en Re major, BWV 828: VII, Gigue

Partita No. 4, en Re major, BWV 828: VII, Gigue

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:01

27

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: I, Preambule

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: I, Preambule

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:23

28

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: II, Allemande

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:06

29

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: III, Courante

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:51

30

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: IV, Sarabande

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: IV, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:48

31

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: V, Tempo di Minuetto

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: V, Tempo di Minuetto

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:56

32

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: VI, Passepied

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: VI, Passepied

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:58

33

Трек Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: VII, Gigue

Partita No. 5, en Sol major, BWV 829: VII, Gigue

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:09

34

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: I, Toccata

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: I, Toccata

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

6:00

35

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: II, Allemande

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: II, Allemande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:56

36

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: III, Courante

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: III, Courante

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:46

37

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: IV, Air

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: IV, Air

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

1:14

38

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: V, Sarabande

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: V, Sarabande

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

5:45

39

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: VI, Tempo di Gavotta

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: VI, Tempo di Gavotta

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

2:00

40

Трек Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: VII, Gigue

Partita No. 6, en Mi menor, BWV 830: VII, Gigue

Antoni Besses

Sis Partitas per a instruments de tecla

4:45

Информация о правообладателе: Edicions Albert Moraleda
Волна по релизу


