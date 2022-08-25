О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Patthar Se Bani Murat Maa Ki
Patthar Se Bani Murat Maa Ki2022 · Альбом · Ajay Tiwari
Релиз Shiv Amritwani
Shiv Amritwani2022 · Альбом · Manoj Mishra
Релиз Jai Ambey Gauri
Jai Ambey Gauri2022 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Shyam Tera Shukriya
Shyam Tera Shukriya2022 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Gyaras Ki Raat
Gyaras Ki Raat2022 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Kimat Bacho Ke Anshu Ki
Kimat Bacho Ke Anshu Ki2021 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Kuchh Aur Nahi Mai Aaya Tumse Mangne
Kuchh Aur Nahi Mai Aaya Tumse Mangne2021 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Maa Tu Hai Anmol
Maa Tu Hai Anmol2021 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Din Ki Shuruat Kijiye
Din Ki Shuruat Kijiye2021 · Альбом · Raju Mehra
Релиз Apne Bhakt Se Kitna Maa Pyar Karti Hai
Apne Bhakt Se Kitna Maa Pyar Karti Hai2020 · Сингл · Raju Mehra
Релиз Tharo Mharo Mawdi Koi Bhout Purano Ser
Tharo Mharo Mawdi Koi Bhout Purano Ser2020 · Сингл · Raju Mehra
Релиз Khud Bhagwan Bhi Jisko Puje Ek Sabad Ka Hai Woh Nam
Khud Bhagwan Bhi Jisko Puje Ek Sabad Ka Hai Woh Nam2020 · Сингл · Raju Mehra
Релиз Kahna Mat Baba Ye Sabke Samne
Kahna Mat Baba Ye Sabke Samne2020 · Сингл · Raju Mehra
Релиз Shyam Tu Banjya Bhai
Shyam Tu Banjya Bhai2019 · Сингл · Raju Mehra

Raju Mehra
