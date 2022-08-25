О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Vandna Jangir

Vandna Jangir

Сингл  ·  2022

Golgappa

#Со всего мира
Vandna Jangir

Артист

Vandna Jangir

Релиз Golgappa

#

Название

Альбом

1

Трек Golgappa

Golgappa

Vandna Jangir

Golgappa

1:51

Информация о правообладателе: Prime Time Originals
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Padosan Jalgi
Padosan Jalgi2023 · Сингл · Vinod Gadli
Релиз Panghat Pe Khadi Thi
Panghat Pe Khadi Thi2023 · Сингл · Vinod Gadli
Релиз Patli Kamar
Patli Kamar2023 · Сингл · Vinod Gadli
Релиз Nyara Hole N
Nyara Hole N2023 · Сингл · Vinod Gadli
Релиз Nashe Me Talli Hoke
Nashe Me Talli Hoke2023 · Сингл · Vinod Gadli
Релиз Matak Chalungi
Matak Chalungi2023 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Adhi Si Raat Meri Nind
Adhi Si Raat Meri Nind2023 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Chota Sa Biraniya
Chota Sa Biraniya2023 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Meri Saas Ke 5 Putra
Meri Saas Ke 5 Putra2023 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Main Ghel Gelyan Jangi
Main Ghel Gelyan Jangi2023 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Golgappa
Golgappa2022 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз 9 Daandi Ka Bijna
9 Daandi Ka Bijna2022 · Сингл · Sandeep Chandel
Релиз Saajan Mera
Saajan Mera2022 · Сингл · Vandna Jangir
Релиз Sasu Na Kariye Tara
Sasu Na Kariye Tara2022 · Альбом · Vandna Jangir

Похожие артисты

Vandna Jangir
Артист

Vandna Jangir

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож