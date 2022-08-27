Информация о правообладателе: Smart People Production
Сингл · 2022
Пассия
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Доступное жильё2024 · Сингл · Shegol
AVE!2024 · Сингл · Shegol
Сердцеедка2023 · Сингл · Shegol
Родная2022 · Сингл · Shegol
Пассия2022 · Сингл · Shegol
ГШТЛТ2022 · Альбом · Shegol
Дефиле2022 · Альбом · Shegol
Прогнивший кринж2021 · Сингл · Shegol
Рефлексия2021 · Сингл · Shegol
Писатель на дне2021 · Альбом · Shegol
Мне на всё насрать!2020 · Альбом · Shegol
В одиночестве2020 · Сингл · Shegol
Гимн аутистов2020 · Сингл · Shegol