Shegol

Shegol

Сингл  ·  2022

Пассия

#Русский рэп#Хип-хоп
Shegol

Артист

Shegol

Релиз Пассия

#

Название

Альбом

1

Трек Пассия

Пассия

Shegol

Пассия

2:09

Информация о правообладателе: Smart People Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз Доступное жильё
Доступное жильё2024 · Сингл · Shegol
Релиз AVE!
AVE!2024 · Сингл · Shegol
Релиз Сердцеедка
Сердцеедка2023 · Сингл · Shegol
Релиз Родная
Родная2022 · Сингл · Shegol
Релиз Пассия
Пассия2022 · Сингл · Shegol
Релиз ГШТЛТ
ГШТЛТ2022 · Альбом · Shegol
Релиз Дефиле
Дефиле2022 · Альбом · Shegol
Релиз Прогнивший кринж
Прогнивший кринж2021 · Сингл · Shegol
Релиз Рефлексия
Рефлексия2021 · Сингл · Shegol
Релиз Писатель на дне
Писатель на дне2021 · Альбом · Shegol
Релиз Мне на всё насрать!
Мне на всё насрать!2020 · Альбом · Shegol
Релиз В одиночестве
В одиночестве2020 · Сингл · Shegol
Релиз Гимн аутистов
Гимн аутистов2020 · Сингл · Shegol

