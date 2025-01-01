О нас

Henry Adolph

Henry Adolph

,

Philharmonia Orchestra

,

Frantisek Hanták

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

#Классическая
Henry Adolph

Артист

Henry Adolph

Релиз Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: I. Grave

Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: I. Grave

Philharmonia Orchestra

,

Henry Adolph

,

Frantisek Hanták

Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

4:08

2

Трек Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: II. Allegro

Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: II. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Henry Adolph

,

Frantisek Hanták

Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

1:59

3

Трек Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: III. Sarabande

Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: III. Sarabande

Philharmonia Orchestra

,

Henry Adolph

,

Frantisek Hanták

Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

2:57

4

Трек Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: IV. Allegro

Oboe Concerto No. 3 in G Minor, HWV 287: IV. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Henry Adolph

,

Frantisek Hanták

Master of Classic Music, Händel - Oboe Concerto No. 3

2:21

Информация о правообладателе: Oscardigital
