О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ PL

DJ PL

,

Mc Dingo

,

MC Pelezinho

Сингл  ·  2020

Quem Tem Mais Chora Menos

Контент 18+

#Со всего мира
DJ PL

Артист

DJ PL

Релиз Quem Tem Mais Chora Menos

#

Название

Альбом

1

Трек Quem Tem Mais Chora Menos

Quem Tem Mais Chora Menos

Mc Dingo

,

MC Pelezinho

,

DJ PL

Quem Tem Mais Chora Menos

2:43

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Apelão da Fl
Apelão da Fl2024 · Сингл · MC FP MOHAMMED
Релиз Sem Romance
Sem Romance2023 · Сингл · DJ PL
Релиз Amor e Ódio
Amor e Ódio2023 · Сингл · DJ PL
Релиз Tapa na Bunda
Tapa na Bunda2020 · Сингл · MC Lucks
Релиз Vai Ter Que Obedecer
Vai Ter Que Obedecer2020 · Сингл · MC Kal
Релиз Baile de Favela
Baile de Favela2020 · Сингл · Mc PTK
Релиз Rabetão
Rabetão2020 · Сингл · DJ PL
Релиз Pulsa a Bunda e Pulsa o Peito
Pulsa a Bunda e Pulsa o Peito2020 · Сингл · DJ PL
Релиз Kika no Baile do Xenon
Kika no Baile do Xenon2020 · Сингл · DJ Xenon
Релиз Trava e Destrava
Trava e Destrava2020 · Сингл · MC Petter
Релиз Apaixonda no Mais Tralha
Apaixonda no Mais Tralha2020 · Сингл · MC Vigui
Релиз Ritmo da Espanhola
Ritmo da Espanhola2020 · Сингл · MC Lucks
Релиз Aquecimento Tapa na Bunda
Aquecimento Tapa na Bunda2020 · Сингл · MC Pelezinho
Релиз Faz Meu Piru de Gangorra
Faz Meu Piru de Gangorra2020 · Сингл · MC Lucks

Похожие артисты

DJ PL
Артист

DJ PL

mc pl alves
Артист

mc pl alves

dj Douglas dedo Magico
Артист

dj Douglas dedo Magico

DJ LUCIANO DE CAXIAS
Артист

DJ LUCIANO DE CAXIAS

DJ ABDO
Артист

DJ ABDO

MC Cyclope
Артист

MC Cyclope

DJ Danilinho Beat
Артист

DJ Danilinho Beat

Dj Pedro Azevedo
Артист

Dj Pedro Azevedo

MC's Zaac
Артист

MC's Zaac

DJ TS
Артист

DJ TS

mc Jajau
Артист

mc Jajau

MC Braza
Артист

MC Braza

DJ Guih MS
Артист

DJ Guih MS