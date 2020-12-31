О нас

MC's Jhowzinho & Kadinho

Сингл  ·  2020

Potranca

Контент 18+

#Со всего мира
Артист

Релиз Potranca

#

Название

Альбом

1

Трек Potranca

Potranca

Potranca

2:56

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Vira Onça
Vira Onça2023 · Сингл · Marllon Paiva
Релиз Babaloo
Babaloo2022 · Альбом · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Solteiro Não Leva Chifre
Solteiro Não Leva Chifre2021 · Сингл · Dj Cassula
Релиз Bate na Bunda e Me Chama
Bate na Bunda e Me Chama2021 · Альбом · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Pepeka Nervosa
Pepeka Nervosa2021 · Альбом · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Vingativa
Vingativa2021 · Альбом · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Pedacinho (Ao Vivo)
Pedacinho (Ao Vivo)2021 · Сингл · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Dá Uma Sentada
Dá Uma Sentada2021 · Альбом · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Potranca
Potranca2020 · Сингл · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Festa Linda: Set, Vol. 1
Festa Linda: Set, Vol. 12020 · Сингл · DJ Malokinha
Релиз Separei
Separei2020 · Сингл · MC's Jhowzinho & Kadinho
Релиз Contatinho Tem de Sobra
Contatinho Tem de Sobra2020 · Сингл · LB
Релиз Explosão
Explosão2020 · Сингл · MC WM
Релиз Bundinha do Mal
Bundinha do Mal2020 · Альбом · Mc 7 Belo

MC's Jhowzinho & Kadinho
Артист

MC's Jhowzinho & Kadinho

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож