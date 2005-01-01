О нас

Sebastian Kramer

Sebastian Kramer

Сингл  ·  2005

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

#Другое
Sebastian Kramer

Артист

Sebastian Kramer

Релиз Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

#

Название

Альбом

1

Трек Parkplatzuhr

Parkplatzuhr

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:14

2

Трек Ansage

Ansage

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:36

3

Трек Tramsinn

Tramsinn

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

4:43

4

Трек Die U-Bahnhöfe von Berlin

Die U-Bahnhöfe von Berlin

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

3:05

5

Трек Ansage 2

Ansage 2

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:07

6

Трек Was ich wollte

Was ich wollte

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

4:15

7

Трек Ängste und Träume

Ängste und Träume

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

3:47

8

Трек Maumau (Fehlstart)

Maumau (Fehlstart)

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

1:14

9

Трек Maumau

Maumau

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:16

10

Трек Der lebensmüde Specht

Der lebensmüde Specht

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:56

11

Трек Ansage 3

Ansage 3

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

1:42

12

Трек Gesine

Gesine

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

4:11

13

Трек Mülltonnenwalzer

Mülltonnenwalzer

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:34

14

Трек Ansage 4

Ansage 4

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

1:02

15

Трек Das Scheußliche

Das Scheußliche

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

3:28

16

Трек Ansage 5

Ansage 5

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:44

17

Трек Giraffentango

Giraffentango

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

4:53

18

Трек Stilleben - Eine alte Leipziger Fabrik

Stilleben - Eine alte Leipziger Fabrik

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:38

19

Трек Ansage 6

Ansage 6

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:35

20

Трек Gardinenpredigt

Gardinenpredigt

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

2:59

21

Трек Vorspiel und Ansage

Vorspiel und Ansage

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:53

22

Трек Margherita

Margherita

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

4:14

23

Трек Ansage 7

Ansage 7

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

1:05

24

Трек Conrad

Conrad

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

0:40

25

Трек Ansage 8

Ansage 8

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

1:44

26

Трек Störlied

Störlied

Sebastian Kramer

Ein Freund Großer Worte - Sebastian Krämer Singt

3:04

Информация о правообладателе: tacheles!
