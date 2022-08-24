Информация о правообладателе: Sagar Krishna Production
Divya Negi
,
Meera Semlyat
,
Jitendra Rana
и
ещё 1
Сингл · 2022
Teri Yaad Ondi
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ho Le Lali2023 · Сингл · Ram Kaushal
Hey Sheela Jwan Hwegi2022 · Сингл · Geetaram Kanswal
Teri Yaad Ondi2022 · Сингл · Divya Negi
Rathi Chhal2022 · Альбом · Suryapal Shriwan
Surmyali Aankhi2022 · Альбом · Divya Negi
Nepali Ranso2022 · Альбом · Keshar Panwar
Aankhyun Maa Kajal2022 · Альбом · Sanju Silodi
One Piece Gown2022 · Альбом · Nishu Upreti
Jayanti2022 · Альбом · Suri Sajwan
Pinka Pinka2022 · Альбом · Sanjay Bhandari
Kupdi Mama2021 · Альбом · Vicky Rajta
Laati Chhori2021 · Альбом · Meena Rana
Masti Ma Chur2021 · Альбом · Divya Negi
Nepali Ransu2019 · Альбом · Divya Negi