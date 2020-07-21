О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Danezu

Danezu

Сингл  ·  2020

Inima iti fredoneaza

#Альтернативный рок
Danezu

Артист

Danezu

Релиз Inima iti fredoneaza

#

Название

Альбом

1

Трек Inima iti fredoneaza

Inima iti fredoneaza

Danezu

Inima iti fredoneaza

3:19

Информация о правообладателе: Danezu Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Durerea trece
Durerea trece2025 · Сингл · Sorina Ceugea
Релиз Castigam orice razboi
Castigam orice razboi2023 · Сингл · Danezu
Релиз Craciunul e acasa
Craciunul e acasa2021 · Альбом · Baboiash
Релиз Coltisorul tau de rai
Coltisorul tau de rai2021 · Альбом · Ticy
Релиз O rana in suflet
O rana in suflet2021 · Альбом · Nikolas Sax
Релиз De vina ma consider eu
De vina ma consider eu2021 · Альбом · Simina Stanciu
Релиз Pui sare pe rana
Pui sare pe rana2021 · Альбом · Danezu
Релиз Suflete ranite
Suflete ranite2021 · Альбом · Danezu
Релиз Nu spun niciodata nu
Nu spun niciodata nu2021 · Альбом · Danezu
Релиз O carte despre iubire
O carte despre iubire2020 · Альбом · Roxana Printesa Ardealului
Релиз E iarna
E iarna2020 · Альбом · Ticy
Релиз Lux si puf
Lux si puf2020 · Альбом · Rusu Florin
Релиз Bate, bate, inima
Bate, bate, inima2020 · Альбом · Danezu
Релиз Inima iti fredoneaza
Inima iti fredoneaza2020 · Сингл · Danezu

Похожие артисты

Danezu
Артист

Danezu

Ислам Итляшев
Артист

Ислам Итляшев

Ислам Итляшев
Артист

Ислам Итляшев

İslam Niyazov
Артист

İslam Niyazov

Tverdovskiy & Chernova
Артист

Tverdovskiy & Chernova

Аскер Каширгов
Артист

Аскер Каширгов

Жанна Сикалиева
Артист

Жанна Сикалиева

Фарида Жолдасова
Артист

Фарида Жолдасова

Shuky
Артист

Shuky

Florin Peste
Артист

Florin Peste

Play Aj
Артист

Play Aj

Армен Захарян
Артист

Армен Захарян

Harsh Upadhyay
Артист

Harsh Upadhyay