Сингл · 2022
So'ngi so'zim
Другие альбомы исполнителя
Men Emasmi2023 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Yonimga qayt2023 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Charchadim2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Aytgin qanday2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Esla2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
So'ngi so'zim2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Bari sarob2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Yomg'irlar2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Begona2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Yor2022 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Yomg'irlar2022 · Сингл · Boburshox
Yordam ber2021 · Сингл · Sanjar Eshaliyev
Sezdim2021 · Сингл · Sanjar Eshaliyev