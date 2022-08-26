О нас

Izzamuzzic

Izzamuzzic

Альбом  ·  2022

Beatzz, Pt. 2

#Электро

17 лайков

Izzamuzzic

Артист

Izzamuzzic

Релиз Beatzz, Pt. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Black cotton

Black cotton

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

7:43

2

Трек Molodoi

Molodoi

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:08

3

Трек All eyez on me

All eyez on me

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:23

4

Трек Changes

Changes

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:50

5

Трек Better dayz

Better dayz

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:22

6

Трек Can you get away

Can you get away

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

5:11

7

Трек Life

Life

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

2:51

8

Трек Holla

Holla

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:27

9

Трек How do you want it

How do you want it

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:08

10

Трек All of a sudden

All of a sudden

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:32

11

Трек Soldier

Soldier

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

4:27

12

Трек Knk

Knk

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

5:58

13

Трек Wind

Wind

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

2:14

14

Трек Slepp

Slepp

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:51

15

Трек Never now

Never now

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:36

16

Трек Plmnnk

Plmnnk

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:44

17

Трек S vami ili bez

S vami ili bez

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:41

18

Трек Brass

Brass

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:05

19

Трек Llama

Llama

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

3:44

20

Трек Who shot ya

Who shot ya

Izzamuzzic

Beatzz, Pt. 2

2:48

Информация о правообладателе: AZi
