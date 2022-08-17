О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Hederz

Hederz

Сингл  ·  2022

Semangat 1945 Merdek

#Хип-хоп
Hederz

Артист

Hederz

Релиз Semangat 1945 Merdek

#

Название

Альбом

1

Трек Semangat 1945 Merdek

Semangat 1945 Merdek

Hederz

Semangat 1945 Merdek

2:05

Информация о правообладателе: HRZ STUDIO
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Love For You
Love For You2023 · Сингл · Hederz
Релиз GILA EKSIS
GILA EKSIS2022 · Сингл · Hederz
Релиз Tong Kosong
Tong Kosong2022 · Сингл · Hederz
Релиз Semangat 1945 Merdek
Semangat 1945 Merdek2022 · Сингл · Hederz
Релиз KAU MIMPIKU
KAU MIMPIKU2022 · Альбом · Hederz
Релиз Mereka Segalanya 2
Mereka Segalanya 22022 · Альбом · Hederz
Релиз Ceritaku
Ceritaku2022 · Альбом · Hederz
Релиз Biar Beta Yang Mangala
Biar Beta Yang Mangala2021 · Альбом · Hederz
Релиз Savage Trap Beat
Savage Trap Beat2021 · Альбом · Hederz
Релиз Ingin Ku Gapai
Ingin Ku Gapai2021 · Альбом · Wima_Efil
Релиз Genggam Tanganku Tetaplah Disini
Genggam Tanganku Tetaplah Disini2021 · Альбом · Hederz
Релиз Nada Cilaka
Nada Cilaka2021 · Альбом · Hederz
Релиз Cerita Secangkir Kopi Dikala Hujan
Cerita Secangkir Kopi Dikala Hujan2021 · Альбом · Wima_Efil
Релиз Cukup Ikhlas
Cukup Ikhlas2021 · Альбом · Hederz

Похожие артисты

Hederz
Артист

Hederz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож