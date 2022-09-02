О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

KARMV

KARMV

Сингл  ·  2022

Pırlanta

Контент 18+

#Хип-хоп
KARMV

Артист

KARMV

Релиз Pırlanta

#

Название

Альбом

1

Трек Pırlanta

Pırlanta

KARMV

Pırlanta

3:01

Информация о правообладателе: Dogan Müzik Yapim
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Мамо я не дую / с е л о
Мамо я не дую / с е л о2025 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Торкайся до мене
Торкайся до мене2025 · Сингл · RKTKOSS
Релиз В тачку +380
В тачку +3802025 · Альбом · RKTKOSS
Релиз Погода ахуєть ...
Погода ахуєть ...2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Sevseydin
Sevseydin2024 · Сингл · KARMV
Релиз Нам було ...
Нам було ...2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Нові емоції
Нові емоції2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Вона пахне кремами
Вона пахне кремами2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Енергетика
Енергетика2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Вечірня програма
Вечірня програма2024 · Альбом · RKTKOSS
Релиз Твій бро
Твій бро2024 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Не казино (remix)
Не казино (remix)2023 · Сингл · RKTKOSS
Релиз Sürgün
Sürgün2023 · Сингл · KARMV
Релиз Star
Star2023 · Сингл · KARMV

Похожие артисты

KARMV
Артист

KARMV

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож