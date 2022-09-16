О нас

DJ 13

DJ 13

,

Un Tal Yupi

Альбом  ·  2022

Aristocracia 2022

Контент 18+

#Хип-хоп
DJ 13

Артист

DJ 13

Релиз Aristocracia 2022

#

Название

Альбом

1

Трек Intro BRINDAR

Intro BRINDAR

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Rotwaila

,

Rize 1200

Aristocracia 2022

2:19

2

Трек Musica del ALMA

Musica del ALMA

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Cesn

Aristocracia 2022

3:57

3

Трек Suena MALANDRO

Suena MALANDRO

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

GATO GARCIA

,

Tao

Aristocracia 2022

3:31

4

Трек Codigo VITAL

Codigo VITAL

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

La Corte

,

Rotwaila

,

Bostas Brain

,

Bless Killa

,

Russoman

Aristocracia 2022

4:26

5

Трек OTHER

OTHER

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Neka One

,

Jahlodijo Bonnet

,

Oz Killa

,

ito YAboi

Aristocracia 2022

3:27

6

Трек LA Rutina

LA Rutina

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

3m5

Aristocracia 2022

3:55

7

Трек GUADALAJARA

GUADALAJARA

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jalik Soulzoopreme

,

Oz Killa

,

ito YAboi

Aristocracia 2022

3:42

8

Трек MEDIA noche

MEDIA noche

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Modok Le Chef

Aristocracia 2022

3:26

9

Трек VIDA DURA

VIDA DURA

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Dru Flecha

Aristocracia 2022

3:18

10

Трек Malibu Classic

Malibu Classic

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jalik Soulzoopreme

Aristocracia 2022

2:51

11

Трек Líon

Líon

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Gegga

Aristocracia 2022

2:23

12

Трек FAMILIAR (Remix)

FAMILIAR (Remix)

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Robert Tiamo

,

Rize 1200

Aristocracia 2022

3:34

13

Трек Áureo

Áureo

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jeaterai

Aristocracia 2022

3:25

14

Трек HIJO Dramaturgo (Remix)

HIJO Dramaturgo (Remix)

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Chuchú Bermudas

,

Jalik Soulzoopreme

,

Rize 1200

Aristocracia 2022

4:34

15

Трек ROSES

ROSES

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

ito YAboi

Aristocracia 2022

2:24

16

Трек Al oido

Al oido

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Cherry V

,

PAARIS

Aristocracia 2022

3:18

17

Трек A Brilliant Mind

A Brilliant Mind

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Bless Killa

,

DJ Mad Pee

Aristocracia 2022

3:27

18

Трек Aliado al MAR

Aliado al MAR

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Vampi

Aristocracia 2022

3:40

19

Трек Química ZEN

Química ZEN

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Kfé Insane

,

naruslay

,

Ce Cuatro

,

Nila Medina

Aristocracia 2022

3:40

20

Трек MALVADA Y SEXY

MALVADA Y SEXY

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jalik Soulzoopreme

,

Izaguirre Producer

Aristocracia 2022

3:04

21

Трек MAYO

MAYO

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Russoman

Aristocracia 2022

3:05

22

Трек Te superó

Te superó

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Caz

,

Cherry V

,

Jalik Soulzoopreme

Aristocracia 2022

3:42

23

Трек FULL Time

FULL Time

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jahlodijo Bonnet

,

Oz Killa

,

IceOd

Aristocracia 2022

4:11

24

Трек Soy CARACAS

Soy CARACAS

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Budu

Aristocracia 2022

3:07

25

Трек LLUVIA

LLUVIA

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jalik Soulzoopreme

,

Dru Flecha

,

Robert Tiamo

Aristocracia 2022

4:04

26

Трек No Place to GO

No Place to GO

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

TA2

Aristocracia 2022

2:33

27

Трек VOLVER

VOLVER

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Gona

Aristocracia 2022

3:50

28

Трек Ta Crazy (Remix)

Ta Crazy (Remix)

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Jalik Soulzoopreme

,

Apache

Aristocracia 2022

3:11

29

Трек CARTA a mis nietos

CARTA a mis nietos

DJ 13

,

Un Tal Yupi

,

Rize 1200

Aristocracia 2022

3:23

30

Трек EL MAPA

EL MAPA

DJ 13

,

Un Tal Yupi

Aristocracia 2022

2:45

Информация о правообладателе: Aristocracia
Релиз Más Feliz
Más Feliz2025 · Сингл · Jack Russell
Релиз Disciplinas Mixtas
Disciplinas Mixtas2025 · Сингл · Chuchú Bermudas
Релиз Lost Files
Lost Files2022 · Сингл · DJ 13
Релиз Aristocracia 2022
Aristocracia 20222022 · Альбом · DJ 13
Релиз No choques
No choques2022 · Альбом · Cherry V
Релиз El Sonido
El Sonido2022 · Альбом · DJ 13
Релиз Hijo Dramaturgo
Hijo Dramaturgo2021 · Альбом · Chuchú Bermudas
Релиз Volver
Volver2021 · Альбом · DJ 13
Релиз Familiar
Familiar2021 · Альбом · Rize 1200
Релиз Familiar
Familiar2021 · Альбом · Robert Tiamo
Релиз Muy Tarde
Muy Tarde2021 · Сингл · DJ 13
Релиз Aristocracia Instrumental
Aristocracia Instrumental2021 · Альбом · Un Tal Yupi
Релиз Sonido Criminal
Sonido Criminal2021 · Сингл · DJ 13
Релиз Aristocracia
Aristocracia2021 · Альбом · DJ 13

Релиз Жека КтоТАМ?
Жека КтоТАМ?2019 · Альбом · Жека РасТу
Релиз Glo G Funk 2
Glo G Funk 22024 · Альбом · Glocki52
Релиз Beni Bilmiyorsun
Beni Bilmiyorsun2013 · Альбом · Mustafa Ceceli
Релиз Мне тут нравится
Мне тут нравится2024 · Альбом · Абсент
Релиз Next to Nothing (Deluxe Edition)
Next to Nothing (Deluxe Edition)2014 · Альбом · Rittz
Релиз В полном действии
В полном действии2010 · Альбом · Объединенная Каста
Релиз Fillmoe 2 San Jo
Fillmoe 2 San Jo2019 · Альбом · DJ King Assassin
Релиз Gameplay
Gameplay2022 · Альбом · СанСэй1
Релиз Run Your Mouth (The Sound of Urban Britain)
Run Your Mouth (The Sound of Urban Britain)2013 · Сборник · Various Artists
Релиз Southland: 10 Years in the Game
Southland: 10 Years in the Game2010 · Альбом · Various Artists
Релиз The Original Chicano Players
The Original Chicano Players1999 · Альбом · Various Artists
Релиз Delta Zeta
Delta Zeta2020 · Альбом · Caré
Релиз Certifié rap
Certifié rap2021 · Альбом · Various Artists
Релиз Gameplay
Gameplay2022 · Альбом · СанСэй1

DJ 13
Артист

DJ 13

