О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gerald Moore

Gerald Moore

,

Pierre Fournier

,

Ernest Lush

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Fauré, Saint-Saëns - Elegy Op. 24, Berceuse Op. 16, the Swan from "Carnival of the Animals"

#Классическая

1 лайк

Gerald Moore

Артист

Gerald Moore

Релиз Master of Classic Music, Fauré, Saint-Saëns - Elegy Op. 24, Berceuse Op. 16, the Swan from "Carnival of the Animals"

#

Название

Альбом

1

Трек Elegy, Op. 24

Elegy, Op. 24

Pierre Fournier

,

Ernest Lush

Master of Classic Music, Fauré, Saint-Saëns - Elegy Op. 24, Berceuse Op. 16, the Swan from "Carnival of the Animals"

6:45

2

Трек Berceuse, Op. 16

Berceuse, Op. 16

Pierre Fournier

,

Ernest Lush

Master of Classic Music, Fauré, Saint-Saëns - Elegy Op. 24, Berceuse Op. 16, the Swan from "Carnival of the Animals"

3:44

3

Трек The Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan

The Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan

Pierre Fournier

,

Gerald Moore

Master of Classic Music, Fauré, Saint-Saëns - Elegy Op. 24, Berceuse Op. 16, the Swan from "Carnival of the Animals"

3:04

Информация о правообладателе: Oscardigital
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Elgar: Violin Sonata, Op.82
Elgar: Violin Sonata, Op.822023 · Сингл · Albert Sammons
Релиз Brahms: Cello Sonata No.1, Op.38
Brahms: Cello Sonata No.1, Op.382023 · Сингл · Emanuel Feuermann
Релиз Beethoven: Cello Sonata No.3, Op.69
Beethoven: Cello Sonata No.3, Op.692023 · Альбом · Gerald Moore
Релиз A Schubert Recital
A Schubert Recital2022 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Singt Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms
Singt Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms2022 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Релиз Valse brillante
Valse brillante2022 · Сингл · Various Artists
Релиз Sibelius: Karelia Suite - Rakastava - King Christian II - The Swan of Tuonela - Scenes Historiques - Belshazzar's Feast - Swanwhite - Danses Champêtres - Romance in F Major - Malinconia
Sibelius: Karelia Suite - Rakastava - King Christian II - The Swan of Tuonela - Scenes Historiques - Belshazzar's Feast - Swanwhite - Danses Champêtres - Romance in F Major - Malinconia2022 · Альбом · Gerald Moore
Релиз Songs You Love
Songs You Love2022 · Сингл · Elisabeth Schwarzkopf
Релиз An die ferne Geliebte - Dietrich Fischer-Diskau singt Liebeslieder
An die ferne Geliebte - Dietrich Fischer-Diskau singt Liebeslieder2022 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Franz Schubert: Schwanengesang, D. 957
Franz Schubert: Schwanengesang, D. 9572022 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Franz Schubert: Die Winterreise, op. 89, D. 911
Franz Schubert: Die Winterreise, op. 89, D. 9112022 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Joseph Haydn: Lieder und Canzonetten
Joseph Haydn: Lieder und Canzonetten2021 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Franz Schubert: Die schöne Müllerin
Franz Schubert: Die schöne Müllerin2021 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Schubert: Schwanengesang
Schubert: Schwanengesang2021 · Альбом · Gerald Moore

Похожие артисты

Gerald Moore
Артист

Gerald Moore

Karl Bohm
Артист

Karl Bohm

Анна Юрьевна Нетребко
Артист

Анна Юрьевна Нетребко

Academy of Ancient Music
Артист

Academy of Ancient Music

Jean-christophe Spinosi
Артист

Jean-christophe Spinosi

Christoph Willibald Gluck
Артист

Christoph Willibald Gluck

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Артист

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Cecilia Bartoli
Артист

Cecilia Bartoli

Carlo Maria Giulini
Артист

Carlo Maria Giulini

Elīna Garanča
Артист

Elīna Garanča

Ensemble Matheus
Артист

Ensemble Matheus

James Bowman
Артист

James Bowman

Philippe Jaroussky
Артист

Philippe Jaroussky