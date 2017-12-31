Сингл · 2017
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1 лайк
#
Название
Альбом
1
La Doriclea, Act II, Scene 1: "Così dunque a miei prieghi" (Celindo, Doriclea)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:50
2
La Doriclea, Act II, Scene 1: "Oh Lucinda/Oh Fidalbo" (Celindo, Doriclea)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:20
3
La Doriclea, Act II, Scene 2: "Quanto gracchiar si sente" (Delfina)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:01
4
La Doriclea, Act II, Scene 2: "Giraldo ecco sen viene" (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:24
5
La Doriclea, Act II, Scene 2: "Aman sol queste fraschette" (Delfina)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:22
6
La Doriclea, Act II, Scene 3: "Voi, silenzii notturni!" (Fidalbo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:26
7
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
7:47
8
La Doriclea, Act II, Scene 4: "Voi non piangete o stelle" (Lucinda)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:49
9
La Doriclea, Act II, Scene 4: "Chi adoro, m’inganna" (Lucinda)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:34
10
La Doriclea, Act II, Scene 4: "Ma vien..." (Lucinda, Celindo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:37
11
La Doriclea, Act II, Scene 4: "Che bella bizzarria" (Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:19
12
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:00
13
La Doriclea, Act II, Scene 5: "Menzognero fu chi disse" (Doriclea)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:07
14
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:18
15
La Doriclea, Act II, Scene 6: "De la persa donzella" (Fidalbo, Doriclea)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
5:11
16
La Doriclea, Act II, Scene 6: "O quanto s’inganna" (Fidalbo, Doriclea)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:04
17
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:43
18
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Ma poi col servitor" (Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:42
19
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:48
20
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Qua volge il piè Delfina" (Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:24
21
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Per mia gioia infinita" (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:09
22
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Questa vuole i quattrini" (Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:47
23
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Sì sì, ch’io lo dirò" (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:16
24
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:43
25
La Doriclea, Act II, Scene 7: "Chi pensa a tante cose" (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:20
26
La Doriclea, Act II, Scene 8: "T’adorai, mi tradisti!" (Lucinda, Doriclea/Lindoro)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
4:05
27
La Doriclea, Act II, Scene 9: "Taccio la fiamma" (Fidalbo, Doriclea/Lindoro)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:29
28
La Doriclea, Act II, Scene 9: "Il seguire il Dio bendato" (Doriclea/Lindoro)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:21
29
La Doriclea, Act II, Scene 9: "Ma chi vincer desia" (Doriclea/Lindoro)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:59
30
La Doriclea, Act II, Scene 10: "Tanto, tanto..." (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:53
31
La Doriclea, Act II, Scene 10: "Pensieri fuggite/pensieri venite" (Delfina, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
0:46
32
La Doriclea, Act II, Scene 11: "Furie, voi ch’agitate!" (Lucinda)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:11
33
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
8:32
34
La Doriclea, Act II, Scene 11: "Giraldo, non rispondi?" (Lucinda, Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:08
35
La Doriclea, Act II, Scene 11: "Per gl’amanti amor non ha legge" (Giraldo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:31
36
La Doriclea, Act II, Scene 12: "Se negl’eterei campi" (Fidalbo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:49
37
La Doriclea, Act II, Scene 12: "Tu sempre intento a piangere" (Delfina)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
3:45
38
La Doriclea, Act II, Scene 12: "Or, se da te lontana" (Delfina, Fidalbo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:21
39
La Doriclea, Act II, Scene 12: "In che dà" (Fidalbo, Delfina)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:01
40
La Doriclea, Act II, Scene 12: "Qua Lucinda sen viene" (Fidalbo, Lucinda)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
2:19
41
La Doriclea, Act II, Scene 12: "Nobil alma" (Lucinda, Fidalbo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:37
42
La Doriclea, Act II, Scene 13: "Se forza ha la costanza" (Celindo, Lucinda)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
1:47
43
La Doriclea, Act II, Scene 13: "Crudelissimi pensieri" (Celindo)
Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II
9:36
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции