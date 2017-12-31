О нас

Estévan Velardi

Estévan Velardi

,

Alessandro Stradella Consort

Сингл  ·  2017

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

#Классическая

1 лайк

Estévan Velardi

Артист

Estévan Velardi

Релиз Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

#

Название

Альбом

1

Трек La Doriclea, Act II, Scene 1: "Così dunque a miei prieghi" (Celindo, Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 1: "Così dunque a miei prieghi" (Celindo, Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Carlo Putelli

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:50

2

Трек La Doriclea, Act II, Scene 1: "Oh Lucinda/Oh Fidalbo" (Celindo, Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 1: "Oh Lucinda/Oh Fidalbo" (Celindo, Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Carlo Putelli

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:20

3

Трек La Doriclea, Act II, Scene 2: "Quanto gracchiar si sente" (Delfina)

La Doriclea, Act II, Scene 2: "Quanto gracchiar si sente" (Delfina)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:01

4

Трек La Doriclea, Act II, Scene 2: "Giraldo ecco sen viene" (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 2: "Giraldo ecco sen viene" (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:24

5

Трек La Doriclea, Act II, Scene 2: "Aman sol queste fraschette" (Delfina)

La Doriclea, Act II, Scene 2: "Aman sol queste fraschette" (Delfina)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:22

6

Трек La Doriclea, Act II, Scene 3: "Voi, silenzii notturni!" (Fidalbo)

La Doriclea, Act II, Scene 3: "Voi, silenzii notturni!" (Fidalbo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:26

7

Трек La Doriclea, Act II, Scene 3: "Chi sa!" (Fidalbo)

La Doriclea, Act II, Scene 3: "Chi sa!" (Fidalbo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

7:47

8

Трек La Doriclea, Act II, Scene 4: "Voi non piangete o stelle" (Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 4: "Voi non piangete o stelle" (Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:49

9

Трек La Doriclea, Act II, Scene 4: "Chi adoro, m’inganna" (Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 4: "Chi adoro, m’inganna" (Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:34

10

Трек La Doriclea, Act II, Scene 4: "Ma vien..." (Lucinda, Celindo)

La Doriclea, Act II, Scene 4: "Ma vien..." (Lucinda, Celindo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

,

Carlo Putelli

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:37

11

Трек La Doriclea, Act II, Scene 4: "Che bella bizzarria" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 4: "Che bella bizzarria" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:19

12

Трек La Doriclea, Act II, Scene 4: "Questo è dunque" (Celindo)

La Doriclea, Act II, Scene 4: "Questo è dunque" (Celindo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Carlo Putelli

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:00

13

Трек La Doriclea, Act II, Scene 5: "Menzognero fu chi disse" (Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 5: "Menzognero fu chi disse" (Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:07

14

Трек La Doriclea, Act II, Scene 5: "Anch’io spiegai" (Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 5: "Anch’io spiegai" (Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:18

15

Трек La Doriclea, Act II, Scene 6: "De la persa donzella" (Fidalbo, Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 6: "De la persa donzella" (Fidalbo, Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

5:11

16

Трек La Doriclea, Act II, Scene 6: "O quanto s’inganna" (Fidalbo, Doriclea)

La Doriclea, Act II, Scene 6: "O quanto s’inganna" (Fidalbo, Doriclea)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:04

17

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "O come volentieri" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "O come volentieri" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:43

18

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Ma poi col servitor" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Ma poi col servitor" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:42

19

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Sdegnosa, gelosa" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Sdegnosa, gelosa" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:48

20

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Qua volge il piè Delfina" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Qua volge il piè Delfina" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:24

21

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Per mia gioia infinita" (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Per mia gioia infinita" (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:09

22

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Questa vuole i quattrini" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Questa vuole i quattrini" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:47

23

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Sì sì, ch’io lo dirò" (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Sì sì, ch’io lo dirò" (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:16

24

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Pigliar moglie" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Pigliar moglie" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:43

25

Трек La Doriclea, Act II, Scene 7: "Chi pensa a tante cose" (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 7: "Chi pensa a tante cose" (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:20

26

Трек La Doriclea, Act II, Scene 8: "T’adorai, mi tradisti!" (Lucinda, Doriclea/Lindoro)

La Doriclea, Act II, Scene 8: "T’adorai, mi tradisti!" (Lucinda, Doriclea/Lindoro)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

4:05

27

Трек La Doriclea, Act II, Scene 9: "Taccio la fiamma" (Fidalbo, Doriclea/Lindoro)

La Doriclea, Act II, Scene 9: "Taccio la fiamma" (Fidalbo, Doriclea/Lindoro)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:29

28

Трек La Doriclea, Act II, Scene 9: "Il seguire il Dio bendato" (Doriclea/Lindoro)

La Doriclea, Act II, Scene 9: "Il seguire il Dio bendato" (Doriclea/Lindoro)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:21

29

Трек La Doriclea, Act II, Scene 9: "Ma chi vincer desia" (Doriclea/Lindoro)

La Doriclea, Act II, Scene 9: "Ma chi vincer desia" (Doriclea/Lindoro)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Rosita Frisani

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:59

30

Трек La Doriclea, Act II, Scene 10: "Tanto, tanto..." (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 10: "Tanto, tanto..." (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:53

31

Трек La Doriclea, Act II, Scene 10: "Pensieri fuggite/pensieri venite" (Delfina, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 10: "Pensieri fuggite/pensieri venite" (Delfina, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

0:46

32

Трек La Doriclea, Act II, Scene 11: "Furie, voi ch’agitate!" (Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 11: "Furie, voi ch’agitate!" (Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:11

33

Трек La Doriclea, Act II, Scene 11: "Adorato Lindoro!" (Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 11: "Adorato Lindoro!" (Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

8:32

34

Трек La Doriclea, Act II, Scene 11: "Giraldo, non rispondi?" (Lucinda, Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 11: "Giraldo, non rispondi?" (Lucinda, Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:08

35

Трек La Doriclea, Act II, Scene 11: "Per gl’amanti amor non ha legge" (Giraldo)

La Doriclea, Act II, Scene 11: "Per gl’amanti amor non ha legge" (Giraldo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Vito Priante

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:31

36

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "Se negl’eterei campi" (Fidalbo)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "Se negl’eterei campi" (Fidalbo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:49

37

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "Tu sempre intento a piangere" (Delfina)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "Tu sempre intento a piangere" (Delfina)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

3:45

38

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "Or, se da te lontana" (Delfina, Fidalbo)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "Or, se da te lontana" (Delfina, Fidalbo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Linda Campanella

,

Gianluca Belfiori Doro

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:21

39

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "In che dà" (Fidalbo, Delfina)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "In che dà" (Fidalbo, Delfina)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

,

Linda Campanella

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:01

40

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "Qua Lucinda sen viene" (Fidalbo, Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "Qua Lucinda sen viene" (Fidalbo, Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Gianluca Belfiori Doro

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

2:19

41

Трек La Doriclea, Act II, Scene 12: "Nobil alma" (Lucinda, Fidalbo)

La Doriclea, Act II, Scene 12: "Nobil alma" (Lucinda, Fidalbo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Cristina Jannicola

,

Gianluca Belfiori Doro

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:37

42

Трек La Doriclea, Act II, Scene 13: "Se forza ha la costanza" (Celindo, Lucinda)

La Doriclea, Act II, Scene 13: "Se forza ha la costanza" (Celindo, Lucinda)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Carlo Putelli

,

Cristina Jannicola

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:47

43

Трек La Doriclea, Act II, Scene 13: "Crudelissimi pensieri" (Celindo)

La Doriclea, Act II, Scene 13: "Crudelissimi pensieri" (Celindo)

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

,

Carlo Putelli

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

9:36

44

Трек Sonata a violino solo, violoncello e b.c. in D Minor

Sonata a violino solo, violoncello e b.c. in D Minor

Alessandro Stradella Consort

,

Estévan Velardi

Alessandro Stradella: La Doriclea - Atto II

1:32

Информация о правообладателе: Concerto Classics
