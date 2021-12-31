О нас

DJ TS

DJ TS

,

Dj Kaioken

,

Mc Naomy

и 

ещё 1

Сингл  ·  2021

Vou Mostrar o Meu Talento

Контент 18+

#Со всего мира
DJ TS

Артист

DJ TS

Релиз Vou Mostrar o Meu Talento

#

Название

Альбом

1

Трек Vou Mostrar o Meu Talento

Vou Mostrar o Meu Talento

Dj Kaioken

,

Mc Naomy

,

DJ TS

,

Dj Guuh

Vou Mostrar o Meu Talento

3:04

Информация о правообладателе: Master Gold
Другие альбомы исполнителя

Релиз Igual o Zé Felipe
Igual o Zé Felipe2025 · Сингл · MC PR
Релиз Me Mimou
Me Mimou2025 · Сингл · MC PR
Релиз Grande, Grosso e Macio
Grande, Grosso e Macio2025 · Сингл · MC PR
Релиз Traços de Piranha
Traços de Piranha2024 · Сингл · WR Original
Релиз Momentos
Momentos2024 · Сингл · DJ Duarte
Релиз Casado Mais Solteiro do Brasil
Casado Mais Solteiro do Brasil2024 · Сингл · MC Mauricio da V.I
Релиз Vendendo Lenço
Vendendo Lenço2023 · Сингл · DJ TS
Релиз Vai Sentando Cavaluda
Vai Sentando Cavaluda2023 · Сингл · MC BS
Релиз Bota Com Raiva
Bota Com Raiva2023 · Сингл · DJ Duarte
Релиз Você É Amigo Dele
Você É Amigo Dele2023 · Сингл · DJ TS
Релиз Toma Fuma Ai Me Mama Depois
Toma Fuma Ai Me Mama Depois2023 · Сингл · MC Menor MT
Релиз Ela Quer Que Eu Boto
Ela Quer Que Eu Boto2022 · Сингл · Dj Guina
Релиз Voce Nunca Esquece a Foda Que Nois Deu
Voce Nunca Esquece a Foda Que Nois Deu2022 · Сингл · DJ TN Beat
Релиз Agora Sobe Desce, Com Telefone Ligado no Flash
Agora Sobe Desce, Com Telefone Ligado no Flash2022 · Сингл · Mc Talibã

