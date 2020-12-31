О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Caio Kazzi

Caio Kazzi

,

MC Kal

Сингл  ·  2020

Bota as Puta pra Mama

Контент 18+

#Со всего мира
Caio Kazzi

Артист

Caio Kazzi

Релиз Bota as Puta pra Mama

#

Название

Альбом

1

Трек Bota as Puta pra Mama

Bota as Puta pra Mama

MC Kal

,

Caio Kazzi

Bota as Puta pra Mama

2:05

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dá um Close e Senta na Pose
Dá um Close e Senta na Pose2023 · Сингл · Caio Kazzi
Релиз NA DZ7 ELA VAI DESCER
NA DZ7 ELA VAI DESCER2023 · Сингл · Dj Gabiru
Релиз Vida de Rei
Vida de Rei2023 · Сингл · Mc Tete
Релиз Ta Tudo Bem
Ta Tudo Bem2023 · Сингл · MC LUKINHAS SA
Релиз Zs
Zs2022 · Сингл · Caio Kazzi
Релиз Tenho Drip
Tenho Drip2022 · Сингл · 50g records
Релиз To Flex
To Flex2022 · Сингл · Caio Kazzi
Релиз Bota as Puta pra Mama
Bota as Puta pra Mama2020 · Сингл · Caio Kazzi

Похожие артисты

Caio Kazzi
Артист

Caio Kazzi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож