Информация о правообладателе: Awards Creative Group
Сингл · 2022
Ox-ox sevaman
5 лайков
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Topolmaysan2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Istamadi Bu Yurak2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Do'st Bo'lib Qol2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Yor Yor2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Muhabbat2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Smile Please for Me2025 · Сингл · Alisher Zokirov
Sevmayman2024 · Сингл · Alisher Zokirov
Ko'chalar2024 · Сингл · Alisher Zokirov
Ramazon2023 · Сингл · Alisher Zokirov
Yolg'iz ayol2023 · Сингл · Alisher Zokirov
Xayr bevafo2023 · Сингл · Alisher Zokirov
Jim turib2023 · Сингл · Alisher Zokirov
O'lganimda yig'lama (remix)2023 · Сингл · Alisher Zokirov
O'sha kun2022 · Сингл · Alisher Zokirov