О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Vincente

Vincente

Сингл  ·  2021

Шрамы

#Русский рэп#Хип-хоп
Vincente

Артист

Vincente

Релиз Шрамы

#

Название

Альбом

1

Трек Шрамы

Шрамы

Vincente

Шрамы

2:47

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз SESUNGGUHNYA TAK NYATA
SESUNGGUHNYA TAK NYATA2023 · Сингл · Vincente
Релиз Когда я стихну (prod. by SURFDUDE)
Когда я стихну (prod. by SURFDUDE)2021 · Сингл · Vincente
Релиз PRADA
PRADA2021 · Сингл · Vincente
Релиз Sweet Life
Sweet Life2021 · Сингл · Vincente
Релиз Сгорай (Prod. by F-EX RECORDS MUSIC)
Сгорай (Prod. by F-EX RECORDS MUSIC)2021 · Сингл · Vincente
Релиз Миллион
Миллион2021 · Альбом · Vincente
Релиз Шрамы
Шрамы2021 · Сингл · Vincente
Релиз Завис на ней
Завис на ней2020 · Сингл · Vincente
Релиз Место встречи с самим собой
Место встречи с самим собой2019 · Сингл · Vincente

Похожие артисты

Vincente
Артист

Vincente

Эфдивадим
Артист

Эфдивадим

Arnold
Артист

Arnold

47
Артист

47

Elane
Артист

Elane

Jean Carter
Артист

Jean Carter

Ilay
Артист

Ilay

Sinatra
Артист

Sinatra

11
Артист

11

albond
Артист

albond

Eric Coates
Артист

Eric Coates

Da Silva
Артист

Da Silva

Bona
Артист

Bona