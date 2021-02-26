О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ониксовая сова

ониксовая сова

Сингл  ·  2021

Тоска

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
ониксовая сова

Артист

ониксовая сова

Релиз Тоска

#

Название

Альбом

1

Трек Тоска

Тоска

ониксовая сова

Тоска

2:02

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз я не хочу тебя любить
я не хочу тебя любить2025 · Сингл · ониксовая сова
Релиз бэд триптих
бэд триптих2024 · Альбом · ониксовая сова
Релиз всё, что связано с тобой
всё, что связано с тобой2023 · Сингл · ониксовая сова
Релиз человек из зеркала
человек из зеркала2022 · Сингл · ониксовая сова
Релиз cерийный самоубийца
cерийный самоубийца2021 · Сингл · ониксовая сова
Релиз чернее чёрного
чернее чёрного2021 · Сингл · ониксовая сова
Релиз Еще восемь жизней
Еще восемь жизней2021 · Альбом · ониксовая сова
Релиз Тоска
Тоска2021 · Сингл · ониксовая сова

Похожие альбомы

Релиз В городе
В городе2024 · Сингл · Zvonkiy
Релиз По нашим местам
По нашим местам2024 · Сингл · HENSY
Релиз Лето прощай. Лето привет
Лето прощай. Лето привет2024 · Сингл · Lx24
Релиз Я за неё порву
Я за неё порву2024 · Сингл · Мохито
Релиз Река
Река2024 · Сингл · GUMA
Релиз Ты мне необходима
Ты мне необходима2024 · Сингл · HENSY
Релиз Хатико
Хатико2024 · Сингл · KALVADOS
Релиз Стрелы
Стрелы2024 · Сингл · GUMA
Релиз MAMACITA
MAMACITA2024 · Сингл · Chris Yank
Релиз Всё-таки нет
Всё-таки нет2024 · Сингл · AVELLY
Релиз Повезло
Повезло2024 · Сингл · Felix Kotlo
Релиз LoLo
LoLo2024 · Сингл · Thomas Mraz
Релиз Don't stop
Don't stop2024 · Сингл · RAFAL
Релиз bye bye
bye bye2024 · Сингл · Kristina Si

Похожие артисты

ониксовая сова
Артист

ониксовая сова

TEMNEE
Артист

TEMNEE

PEGAS
Артист

PEGAS

SEMENYAK
Артист

SEMENYAK

Slem
Артист

Slem

KOLUNOV
Артист

KOLUNOV

ГУДРОН
Артист

ГУДРОН

Chapman
Артист

Chapman

NXN
Артист

NXN

Rashid
Артист

Rashid

Ramiz
Артист

Ramiz

Chaga
Артист

Chaga

VADEE
Артист

VADEE