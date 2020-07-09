Информация о правообладателе: F-EX Records
Сингл · 2020
Песня
1 лайк
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Она красива2024 · Сингл · Lil Star
Spring Goyard2023 · Сингл · Lil Star
Монро2021 · Сингл · Skeef
Ближе2021 · Сингл · Lil Star
Rainy Days2020 · Сингл · Lil Star
Песня2020 · Сингл · Lil Star
Cappin' Ain't Dead2018 · Альбом · Lil Star
Nandiba2017 · Сингл · Lil Star
Starting2016 · Альбом · Lil Star
C.M.P feat. Lil Star - Gei roof2013 · Сингл · C.M.P