GG SQUAD

GG SQUAD

Альбом  ·  2021

Мельница: II круг

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
GG SQUAD

Артист

GG SQUAD

Релиз Мельница: II круг

#

Название

Альбом

1

Трек Кибербуллинг Intro

Кибербуллинг Intro

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:45

2

Трек Зодиак

Зодиак

GG SQUAD

Мельница: II круг

3:18

3

Трек Trueщобы

Trueщобы

GG SQUAD

Мельница: II круг

1:57

4

Трек Мельница II Skit

Мельница II Skit

GG SQUAD

Мельница: II круг

1:22

5

Трек Heart Pain

Heart Pain

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:39

6

Трек Trap Shit

Trap Shit

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:31

7

Трек Я вижу

Я вижу

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:08

8

Трек Gang Bang!

Gang Bang!

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:17

9

Трек Speedометр

Speedометр

GG SQUAD

Мельница: II круг

2:26

10

Трек Высший класс

Высший класс

GG SQUAD

Мельница: II круг

3:24

11

Трек Я качок Outro

Я качок Outro

GG SQUAD

,

stanislove

Мельница: II круг

2:41

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

