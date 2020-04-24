О нас

Plato

Plato

Альбом  ·  2020

Легендарная пыль 2.0

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

Plato

Артист

Plato

Релиз Легендарная пыль 2.0

#

Название

Альбом

1

Трек Я - пыль

Я - пыль

Plato

Легендарная пыль 2.0

1:47

2

Трек Ратататада

Ратататада

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:00

3

Трек 3 белорусски

3 белорусски

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:05

4

Трек Е!Барная

Е!Барная

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:34

5

Трек Оно

Оно

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:19

6

Трек Белая водяра

Белая водяра

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:36

7

Трек Телеграм / Моча

Телеграм / Моча

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:26

8

Трек Жопа!

Жопа!

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:03

9

Трек Съел собаку

Съел собаку

Plato

Легендарная пыль 2.0

1:45

10

Трек Финальная

Финальная

Plato

Легендарная пыль 2.0

2:40

Информация о правообладателе: F-EX Records
