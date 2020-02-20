О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Псих

Псих

Сингл  ·  2020

Молодой кристалл

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Псих

Артист

Псих

Релиз Молодой кристалл

#

Название

Альбом

1

Трек Молодой кристалл

Молодой кристалл

Псих

Молодой кристалл

2:11

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Старая мода
Старая мода2025 · Сингл · Псих
Релиз Глаз в небе
Глаз в небе2025 · Сингл · Псих
Релиз Двор
Двор2025 · Сингл · Псих
Релиз Дети Донбасса
Дети Донбасса2024 · Сингл · Псих
Релиз Lacoste
Lacoste2024 · Альбом · STEPAN MEYSEN
Релиз Биг трип
Биг трип2023 · Сингл · Псих
Релиз Субличности
Субличности2023 · Сингл · Псих
Релиз Daddy
Daddy2022 · Альбом · Псих
Релиз Девочка в онлайн (Adam Maniac Remix)
Девочка в онлайн (Adam Maniac Remix)2022 · Сингл · Псих
Релиз DADDY
DADDY2022 · Сингл · Псих
Релиз На черном Камаро
На черном Камаро 2022 · Сингл · Псих
Релиз На черном Камаро
На черном Камаро2022 · Альбом · Псих
Релиз Девочка в онлайн
Девочка в онлайн2021 · Альбом · Псих
Релиз Fuck the Police
Fuck the Police2021 · Альбом · Псих

Похожие артисты

Псих
Артист

Псих

Крестная семья
Артист

Крестная семья

Lion
Артист

Lion

Iskra
Артист

Iskra

Arhara
Артист

Arhara

Чернышевский
Артист

Чернышевский

Слон
Артист

Слон

AL Solo
Артист

AL Solo

Булат
Артист

Булат

Check
Артист

Check

Kima
Артист

Kima

ГИГА1
Артист

ГИГА1

БледнолицЫй ПАНАМА
Артист

БледнолицЫй ПАНАМА