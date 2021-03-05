О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

invertman

invertman

,

$oPish

Сингл  ·  2021

Краник

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
invertman

Артист

invertman

Релиз Краник

#

Название

Альбом

1

Трек Краник

Краник

$oPish, invertman

Краник

2:00

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Asymmetry
Asymmetry2022 · Альбом · invertman
Релиз HappyVer!Day
HappyVer!Day2021 · Альбом · invertman
Релиз клоунада
клоунада2021 · Сингл · invertman
Релиз Ver! Freestyle
Ver! Freestyle2021 · Сингл · invertman
Релиз Краник
Краник2021 · Сингл · invertman
Релиз Worlds
Worlds2021 · Альбом · Egestas
Релиз generation zzz
generation zzz2020 · Сингл · invertman
Релиз Holy Freestyle
Holy Freestyle2020 · Сингл · Egestas
Релиз Russian Drill
Russian Drill2020 · Сингл · invertman
Релиз generation zzz
generation zzz2020 · Сингл · invertman

Похожие артисты

invertman
Артист

invertman

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож