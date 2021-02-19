О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daffymate

Daffymate

Сингл  ·  2021

Кома

#Русский рэп#Хип-хоп
Daffymate

Артист

Daffymate

Релиз Кома

#

Название

Альбом

1

Трек Кома

Кома

Daffymate

Кома

2:52

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Привет (prod. by GAXILLIC)
Привет (prod. by GAXILLIC)2025 · Сингл · Daffymate
Релиз Zапах (prod. by Money Flip)
Zапах (prod. by Money Flip)2022 · Сингл · Daffymate
Релиз Dirty Chill
Dirty Chill2021 · Альбом · Daffymate
Релиз Кома
Кома2021 · Сингл · Daffymate
Релиз Риана (Prod. Prinz CORD)
Риана (Prod. Prinz CORD)2021 · Сингл · Daffymate
Релиз Где ты была раньше (Prod. Acid Timmy)
Где ты была раньше (Prod. Acid Timmy)2020 · Сингл · Daffymate
Релиз Детка танцуй
Детка танцуй2020 · Сингл · Daffymate
Релиз Из Instagram'a
Из Instagram'a2019 · Сингл · Daffymate

Похожие артисты

Daffymate
Артист

Daffymate

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож