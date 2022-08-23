Информация о правообладателе: NRS Music & Film Studio
Сингл · 2022
Mayro Bharan Biro Mare Aayo
Charcha Jaipur Dehli Tak Chale2023 · Сингл · Bhoma Ram
खिमज माताजी चुनड़ी में हीरा चमके2023 · Сингл · Punam Mali
Mayro Bharan Biro Mare Aayo2022 · Сингл · Durga Jasraj
Hariyalo Banno Kamar Pe Bandhli Katari2022 · Альбом · Durga Jasraj
Joshi Latpatiyo 22022 · Альбом · Sunil Borana
Banna Lao Kachi Keri2022 · Альбом · Durga Jasraj
Momaji Biraje Ganv Sayla Me2022 · Альбом · Durga Jasraj
Aage Ek Colleja Vali2022 · Альбом · Durga Jasraj
Joshi Latpatiyo2022 · Сингл · Sunil Borana
Saga Me Thone Kodila Iyo Kayo Chovat Rajro Chode Ro Rakhay2022 · Альбом · Durga Jasraj
Sona Jedi Pili Jawan Banni2022 · Альбом · Dinesh Dewasi
Kiya Aave Neend Rat Me Marvan Tarse Pivar My2022 · Альбом · Dinesh Dewasi
Mare Dil Me Tu Bas Gayo Yaar2021 · Альбом · Durga Jasraj
Bhale Parnijo Duje Aagne2021 · Альбом · Durga Jasraj